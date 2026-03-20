Le DG de Pinterest réclame l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

par Courtney Rozen

Le directeur général de Pinterest PINS.N , Bill Ready, a déclaré vendredi sur LinkedIn qu'il appelait les dirigeants du monde entier à interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans.

"Nous avons besoin d'une norme claire : pas d'utilisation des réseaux sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans, assortie d'une application effective de la loi, et une responsabilisation des systèmes d'exploitation des téléphones portables et des applications qui y fonctionnent", a écrit Bill Ready dans une publication sur son compte LinkedIn.

Ce dernier cite l'Australie pour modèle, le pays étant devenu en décembre dernier le premier au monde à interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans.

Le porte-parole de Pinterest, une plateforme de partage d'images, a refusé de commenter cette publication.

La déclaration du Bill Ready intervient alors qu'un procès se tient à Los Angeles concernant l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes.

Les géants américains du domaine Google GOOGL.O et Meta

META.O font face à des accusations selon lesquelles leurs applications aggraveraient la crise de santé mentale chez les jeunes. Le jury délibère actuellement pour rendre son verdict.

En appelant à cette interdiction, Bill Ready adopte une position différente de celle des dirigeants des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

Ces dernières font face à une pression croissante de la part des régulateurs, des tribunaux et des législateurs pour qu'elles modifient la manière dont les enfants et les adolescents utilisent leurs produits en raison de leurs répercussions sur la santé mentale.

Une utilisation intensive des réseaux sociaux semble contribuer à une baisse du bien-être chez les jeunes, en particulier chez les filles, dans certains pays anglophones, selon le Rapport mondial sur le bonheur publié jeudi.

Aux États-Unis, il faut avoir 13 ans pour créer un compte Pinterest, selon le site internet de l'entreprise.

Ces dernières années, l'entreprise a tenté de se positionner comme le site de référence pour la génération Z, définie au sens large comme les personnes nées entre 1997 et 2012. Un tiers des utilisateurs de Pinterest ont entre 17 et 25 ans, selon Apptopia, un cabinet d'études.

(Rédigé par Courtney Rozen, avec la contribution de Kritika Lamba ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)