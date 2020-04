Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le DG de Nexity est décédé du coronavirus Reuters • 24/04/2020 à 13:07









PARIS (Reuters) - Le promoteur immobilier Nexity a annoncé vendredi le décès de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri des suites du coronavirus. "C'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que Nexity a appris le décès de son directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, cette nuit dans un hôpital parisien où il était soigné après avoir contracté le COVID-19", a annoncé le groupe dans un communiqué. "Les premières pensées de la direction et des collaboratrices et collaborateurs du groupe vont à son époux, ses enfants et ses proches". Jean-Philippe Ruggieri avait pris les rênes du groupe en mai 2019 en remplacement d'Alain Dinin, resté président du conseil d'administration. (Blandine Hénault)

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.30%