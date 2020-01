Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le DG de FCA espère conclure l'accord avec PSA dans 12 à 14 mois Reuters • 22/01/2020 à 15:48









LE DG DE FCA ESPÈRE CONCLURE L'ACCORD AVEC PSA DANS 12 À 14 MOIS BRUXELLES (Reuters) - Mike Manley, administrateur délégué de Fiat Chrysler Automobiles (FCA,), a réaffirmé mercredi qu'il espérait conclure un accord avec PSA dans les 12 à 14 mois. Les discussions entre les deux constructeurs "avancent vraiment bien", a ajouté Mike Manley en marge d'une conférence à Bruxelles. PSA et FCA ont annoncé il y a un mois un accord engageant en vue de leur fusion, une opération à 50 milliards d'euros qui donnera naissance au quatrième constructeur automobile mondial d'ici le début 2021. Mike Manley a dit ne pas s'attendre à ce que des obstacles majeurs retardent la finalisation de l'opération. (Edward Taylor, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -1.00% PEUGEOT Euronext Paris -0.20%