Le DG de Danone a acheté des actions pour 98.740 euros

Antoine de Saint-Affrique, directeur général du groupe agroalimentaire Danone. (© AFP)

Le nouveau dirigeant du groupe agroalimentaire, Antoine de Saint-Affrique, a acquis 2.000 actions sur le marché.

Le directeur général du groupe agroalimentaire , Antoine de Saint-Affrique, a acheté 2.000 actions le 7 novembre dernier à 49,37 euros l'unité, selon la déclaration faite à l'Autorité des marchés financiers.

Le dirigeant a pris ses fonctions en septembre 2021, sous la présidence de Gilles Schnepp. Le 31 décembre 2021, le DG détenait 4.000 actions. À cette date, les salariés détenaient 1,4% du capital et 2,7% des droits de vote.

Artisan Parners possédait 5,9% des actions et 5,6% des DDV, devant Blackrock à 5,7% des actions et 5,9% des DDV, MFS Investment Management à 5,5% des actions et 4,6% des DDV, Amundi à 4,1% du capital et 4,2% des DDV. L'autodétention atteint 6,9%.

Le titre obtient un rating d’attractivité boursière de 8,4 sur 10 délivré par Equity GPS, dont 9,8 sur 10 pour ses ratios de valorisation et 6,9 sur 10 pour ses perspectives de profits.

Le «ree cash flow yield» est estimé par le consensus de Factset à 6% en 2023. L’objectif moyen du consensus calculé par Factset est à 57,52 euros.

Une action délaissée depuis cinq ans

Sur les vingt-trois analystes référencés, dix ont une opinion positive, dix sont à «conserver» et trois sont à «vendre».

Le plus optimiste est Pierre Tegner chez Oddo BHF qui vise 64 euros. Le plus réservé est James Targett chez Berenberg qui valorise l’action à 54 euros.

