Le DG de Citadel, électeur de Trump, déplore la dégradation des relations USA-Europe

Ken Griffin, le directeur général du fonds d'investissement Citadel, a déclaré mercredi que les États-Unis avaient "distendu" leurs relations avec leurs alliés européens, d'une manière que le milliardaire américain dit "ne pas comprendre ni apprécier".

Ces déclarations lors du Forum économique mondial (FEM) de Davos, en Suisse, interviennent après des menaces du président américain Donald Trump d'infliger des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens en raison de leur opposition à son projet d'annexer le Groenland.

Le dirigeant de Citadel, un républicain qui a déclaré avoir voté pour Donald Trump en 2024, a ajouté que les États-Unis avaient connu une inflation plus élevée en raison des droits de douane du locataire de la Maison blanche.

"Nous avons perturbé des relations commerciales de longue date à cause des droits de douane", a-t-il déclaré.

Ken Griffin a également réitéré ses préoccupations concernant les critiques à l'égard de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Donald Trump a réclamé à plusieurs reprises d'importantes baisses des taux d'intérêt de la Fed, lui reprochant d'être trop lente à agir pour réduire les coûts d'emprunt et menaçant d'inculper son président, Jerome Powell.

"Les politiques monétaires accommodantes que Trump essaie d'encourager la Fed à adopter augmentent le risque d'inflation, et je pense qu'elles le mettent, lui et son parti, dans une position plus précaire", a dit Ken Griffin, après avoir précédemment évoqué la nécessité de préserver l'indépendance de la banque centrale américaine.

(Shivani Tanna et Akanksha Khushi à Bangalore, rédigé par Shubham Kalia, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)