CAC 40
7 723,01
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le DG d'Intel s'engage à travailler avec la Maison blanche alors que Trump réclame sa démission
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 10:47

Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan



Le directeur général d'Intel a déclaré que le groupe américain s'engageait à travailler avec l'administration américaine pour clarifier ses préoccupations, quelques heures après les déclarations du président américain Donald Trump jeudi demandant la démission immédiate du patron du fabricant de microprocesseurs.

Donald Trump a reproché jeudi ses "grandes contradictions" à Lip-Bu Tan, à la tête d'Intel depuis mars, en raison de ses liens avec des entreprises chinoises. Cette déclaration soulève des doutes sur les plans de redressement du fabricant de puces en difficulté.

Le directeur général du groupe a assuré qu'Intel fournirait des informations exactes à l'administration Trump et a déclaré qu'il partageait l'engagement du président américain à faire progresser la sécurité nationale et économique des États-Unis.

Le conseil d'administration d'Intel "soutient pleinement" les efforts de l'entreprise pour transformer ses activités et accélérer la fabrication de puces avancées plus tard cette année, a-t-il ajouté dans une déclaration publiée sur le site de l'entreprise.

"Ma réputation repose sur la confiance : je tiens mes promesses et j'agis de manière appropriée... C'est ainsi que je dirige Intel", a déclaré Lip-Bu Tan. "Nous collaborons avec l'administration pour traiter les questions qui ont été soulevées et nous assurer qu'elle dispose des faits."

(Rédigé par Bipasha Dey à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

INTEL
19,7700 USD NASDAQ -3,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

