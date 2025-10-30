 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 21:59

par Stephen Nellis

Le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours.

Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit s'attendre à voir les ventes d'iPhones enregistrer une croissance à deux chiffres ce trimestre et voir le chiffre d'affaires d'Apple enregistrer une croissance de 10% à 12% en glissement annuel.

Le consensus ressortait à +9,8% pour les ventes d'iPhones et à +6,6% pour le chiffre d'affaires du groupe, selon des données LSEG.

Tim Cook a dit que les retards rencontrés en Chine étaient la "principale raison" derrière la baisse des ventes d'iPhones au quatrième trimestre de l'exercice fiscal décalé d'Apple.

"Nous sommes néanmoins très enthousiastes au sujet de la Chine", a-t-il dit. "Nous adorons l'accueil dont bénéficient nos nouveaux produits là-bas et nous nous attendons à voir une croissance, ou un retour à la croissance au premier trimestre."

Le chiffre d'affaires et le bénéfice du groupe pour le trimestre clos au 27 septembre s'élevaient respectivement à 102,47 milliards de dollars et 1,85 dollar par action, alors que les analystes tablaient sur 102,24 milliards de dollars et 1,77 dollar par action, selon des données LSEG.

Les ventes d'iPhones se sont établies à 49,03 milliards de dollars, sous le consensus qui ressortait à 50,19 milliards d'après des données LSEG.

(Avec Kenrick Cai et Akash Sriram; version française Camille Raynaud)

Apple

Valeurs associées

APPLE
271,4000 USD NASDAQ +0,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank