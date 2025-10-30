Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes

par Stephen Nellis

Le directeur général d'Apple AAPL.O , Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours.

Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit s'attendre à voir les ventes d'iPhones enregistrer une croissance à deux chiffres ce trimestre et voir le chiffre d'affaires d'Apple enregistrer une croissance de 10% à 12% en glissement annuel.

Le consensus ressortait à +9,8% pour les ventes d'iPhones et à +6,6% pour le chiffre d'affaires du groupe, selon des données LSEG.

Tim Cook a dit que les retards rencontrés en Chine étaient la "principale raison" derrière la baisse des ventes d'iPhones au quatrième trimestre de l'exercice fiscal décalé d'Apple.

"Nous sommes néanmoins très enthousiastes au sujet de la Chine", a-t-il dit. "Nous adorons l'accueil dont bénéficient nos nouveaux produits là-bas et nous nous attendons à voir une croissance, ou un retour à la croissance au premier trimestre."

Le chiffre d'affaires et le bénéfice du groupe pour le trimestre clos au 27 septembre s'élevaient respectivement à 102,47 milliards de dollars et 1,85 dollar par action, alors que les analystes tablaient sur 102,24 milliards de dollars et 1,77 dollar par action, selon des données LSEG.

Les ventes d'iPhones se sont établies à 49,03 milliards de dollars, sous le consensus qui ressortait à 50,19 milliards d'après des données LSEG.

(Avec Kenrick Cai et Akash Sriram; version française Camille Raynaud)