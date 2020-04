Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le DG d'Air France-KLM renonce à ses bonus pour 2020 Reuters • 23/04/2020 à 15:59









LE DG D'AIR FRANCE-KLM RENONCE À SES BONUS POUR 2020 PARIS (Reuters) - Le directeur général d'Air France-KLM, Ben Smith, va renoncer à ses bonus pour 2020, a annoncé jeudi le groupe franco-néerlandais en pleine discussion sur un plan de soutien avec les Etats français et néerlandais. Ben Smith, qui avait proposé en mars de réduire son salaire fixe et son bonus 2020 en proportion de la rémunération des salariés affectés par le chômage technique, a déclaré jeudi que la réduction convenue "comprend la perte de (sa) rémunération annuelle variable à court terme". Le directeur général du groupe perçoit un salaire fixe annuel de 900.000 euros, tandis que la partie variable de sa rémunération peut atteindre 1,35 million d'euros. Il bénéficie également d'un bonus de deux millions d'euros par an, qui lui sera versé au bout de trois ans. Le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a indiqué jeudi que le groupe ne devait pas verser cette année le moindre bonus à Ben Smith s'il voulait obtenir un soutien de l'Etat néerlandais. (Laurence Frost; version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.59%