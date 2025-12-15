 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le développeur de médicaments Schrodinger en hausse après que BofA l'a relevé à "acheter"
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Schrodinger SDGR.O ont augmenté d'environ 1 % à 18,24 $

** BofA fait passer l'action de "neutre" à "achat"

** La société de courtage voit un contexte plus favorable pour le secteur pharmaceutique et les dépenses de recherche et développement

** Les résultats trimestriels récents soulignent la résilience de l'entreprise malgré le bruit du marché, les revenus des logiciels et de la découverte de médicaments dépassant régulièrement les attentes de Wall Street

** Les résultats trimestriels récents soulignent la résilience de la société malgré le bruit du marché, avec des revenus de logiciels et de découverte de médicaments qui dépassent régulièrement les attentes de Wall Street

** 3 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver", 2 courtiers évaluent l'action à "vendre" ou plus; le PT médian est de 28 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

SCHRODINGER
18,9776 USD NASDAQ +5,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:11

    Vu le nom de l'entreprise je suppose que leurs médicaments fonctionnent et ne fonctionnent pas en même temps?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank