Le développeur de médicaments Schrodinger en hausse après que BofA l'a relevé à "acheter"

15 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Schrodinger SDGR.O ont augmenté d'environ 1 % à 18,24 $

** BofA fait passer l'action de "neutre" à "achat"

** La société de courtage voit un contexte plus favorable pour le secteur pharmaceutique et les dépenses de recherche et développement

** Les résultats trimestriels récents soulignent la résilience de l'entreprise malgré le bruit du marché, les revenus des logiciels et de la découverte de médicaments dépassant régulièrement les attentes de Wall Street

** 3 des 9 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver", 2 courtiers évaluent l'action à "vendre" ou plus; le PT médian est de 28 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% depuis le début de l'année