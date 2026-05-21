Le dépôt de la demande d'introduction en bourse de SpaceX fait grimper les valeurs spatiales européennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'entreprise française Eutelsat et l'entreprise allemande OHB gagnent environ un tiers de leur valeur

* Les investisseurs recherchent une valorisation plus élevée pour les groupes de satellites

* Le directeur général d'OHB écarte les craintes de fuite des capitaux

(Ajout des dernières évolutions boursières, des déclarations du directeur général d'OHB et des citations d'analystes aux paragraphes 3, 6 à 8) par Gianluca Lo Nostro

Les valeurs spatiales européennesont bondi jeudi après que SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé une demande d'introduction en bourse ,suscitant l'espoir qu'une entrée en bourse historique pourrait faire grimper les valorisations dans l'ensemble du secteur.

L'opérateur de satellites français Eutelsat ETL.PA a progressé de 20 % pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an. Le fabricant de satellites allemand OHB OHBG.DE a gagné 15 %, tandis que la société luxembourgeoise SES

SESFg.LU a progressé de 3,7 %. Si elle est réalisée à la valorisation annoncée, l'introduction en bourse de SpaceX serait la première offre publique initiale sur le marché américain à dépasser les 1 000 milliards de dollars.

"Je ne pense pas qu’il y aura de fuite des capitaux. D’une manière générale, les grandes introductions en bourse sont bénéfiques pour le marché. Il y a de l’intérêt, et il y a des opportunités", a déclaré Marco Fuchs, directeur général d’OHB, à Reuters.

"SpaceX laisse entrevoir une croissance substantielle du marché potentiel total des solutions spatiales dans les années à venir. Cela correspond exactement aux estimations d’OHB: nous sommes à l’aube d’un véritable boom spatial!"

Cette opération a prolongé une semaine solide pour le secteur, Eutelsat et OHB ayant chacune progressé d’environ un tiers, les analystes estimant que les investisseurs recherchaient une réévaluation, ou une valorisation boursière plus élevée, pour les sociétés européennes de satellites.

Stéphane Beyazian, analyste chez ODDO BHF, a déclaré que l'introduction en bourse de SpaceX devrait générer des multiples de valorisation bien supérieurs à ceux de SES ou d'Eutelsat.

"Certains investisseurs souhaitent s’exposer à ce segment et espèrent une éventuelle réévaluation des valorisations européennes", a-t-il déclaré.

Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING, a indiqué que le sentiment à l'égard des opérateurs de satellites européens s'était amélioré après une année 2025 morose, durant laquelle les investisseurs craignaient que les constellations en orbite basse ne perturbent le marché et ne créent une surcapacité, en particulier pour les actifs géostationnaires.

"Plus récemment, le discours a changé", a-t-il déclaré, bien qu'il ait refusé de commenter spécifiquement le cas de SpaceX.

SpaceX a indiqué dans son dossier que son marché potentiel total s'élevait à 28 500 milliards de dollars, dont 1 600 milliards pour Starlink.