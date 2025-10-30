 Aller au contenu principal
Le dépassement des bénéfices de ResMed est atténué par les coûts de restructuration et l'augmentation des dépenses
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 23:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sruthi Narasimha Chari

ResMed RMD.N a dépassé les attentes des analystes pour le bénéfice du premier trimestre jeudi, bien que les résultats aient été affaiblis par une charge de restructuration de 16 millions de dollars liée à des initiatives de planification de la main-d'œuvre à l'échelle de l'entreprise.

Les actions de la société basée à San Diego, en Californie, qui fabrique des machines à pression positive continue, un traitement non invasif pour l'apnée du sommeil, ont chuté d'environ 2,8 % dans les échanges prolongés.

Le fabricant d'appareils médicaux a également enregistré une augmentation de 7 % de ses dépenses trimestrielles à taux de change constant, en raison des coûts liés à l'acquisition de VirtuOx au début de l'année et de l'augmentation des coûts salariaux.

ResMed a enregistré des pertes d'environ 6 millions de dollars liées au portefeuille VirtuOx, ce qui a eu un impact négatif de 4 cents sur son bénéfice du premier trimestre.

Le directeur financier Brett Sandercock a réaffirmé, lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, que les dépenses de l'entreprise représenteraient 19 % à 20 % des recettes au cours de l'exercice 2026.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,55 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,50 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 9 % pour atteindre 1,34 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendaient à 1,33 milliard de dollars.

