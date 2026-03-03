Le département d'État passe à OpenAI alors que les agences américaines commencent à abandonner progressivement Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le boycott d'Anthropic s'étend au Trésor, au HHS et aux agences de logement

* Le département d'État adopte le chatbot concurrent OpenAI

* Ces mesures font suite à la directive de Trump de mettre fin à l'utilisation d'Anthropic

(Réécrit avec des détails du HHS, des commentaires du département d'État et d'OpenAI; paragraphes 5,6,8-10,14,15) par Raphael Satter et Courtney Rozen

Trois autres agences américaines de niveau ministériel, les départements d'État, du Trésor et de la Santé et des Services sociaux, ont cessé d'utiliser les produits d'IA d'Anthropic lundi, rejoignant ainsi le Pentagone qui s'est tourné vers des concurrents tels qu'OpenAI, conformément à une nouvelle directive de la Maison-Blanche.

Le boycott croissant d'Anthropic et de sa plateforme de chatbot Claude, entraînée au langage, par le gouvernement fédéral, a constitué une réprimande de Washington à l'égard d'une entreprise de premier plan qui avait maintenu les États-Unis à l'avant-garde de l'IA critique pour la sécurité nationale.

Le président Donald Trump a ordonné à toutes les agences gouvernementales américaines de cesser progressivement d'utiliser Anthropic , déclarée un risque pour la chaîne d'approvisionnement par le ministère de la Défense, une étiquette qui pourrait la réduire à un statut de paria généralement réservé aux fournisseurs ennemis.

Dans la foulée, lundi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré dans un message sur X que son département mettait fin à toute utilisation des produits Anthropic, y compris Claude.

Séparément, le HHS a informé ses employés dans un message obtenu par Reuters et les a exhortés à utiliser d'autres plateformes d'IA à la place, telles que ChatGPT et Gemini. Le HHS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le département d'État américain a également indiqué qu'il changeait le modèle alimentant son chatbot interne, StateChat, pour passer d'Anthropic à OpenAI, selon un mémo consulté par Reuters.

"Pour l'instant, StateChat utilisera GPT4.1 d'OpenAI", a déclaré le ministère, ajoutant que d'autres informations seraient communiquées ultérieurement.

"Conformément à la directive du président d'annuler les contrats d'Anthropic, nous prenons des mesures immédiates pour mettre en œuvre la directive et mettre nos programmes en pleine conformité", a déclaré Tommy Pigott, porte-parole du département d'État, à Reuters dans un courriel.

Lundi également, William Pulte, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, a déclaré dans un message sur X que son bureau et les agences de crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac mettaient fin à toute utilisation des produits Anthropic.

Vendredi, Trump a ordonné un retrait progressif de six mois pour le département de la défense et d'autres agences utilisant des produits d'Anthropic, dont les bailleurs de fonds comprennent Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , et Amazon.com

AMZN.O .

Ces mesures ont porté un coup majeur à la startup d'intelligence artificielle basée à San Francisco à la suite d'une impasse dans les négociations contractuelles avec le Pentagone sur les garde-fous technologiques, et sur la question de savoir si c'est le gouvernement ou l'industrie qui décide de la manière dont l'IA est déployée.

L'administration Trump s'est opposée à Anthropic au sujet des garde-fous visant à empêcher l'armée américaine et les agences de renseignement d'utiliser sa technologie d'IA pour cibler des armes de manière autonome et effectuer la surveillance intérieure des États-Unis, selon des sources proches des négociations.

Vendredi en fin de journée, la société rivale OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , Amazon et d'autres, a annoncé son propre accord pour déployer sa technologie dans le réseau classifié du ministère de la défense.

Dans une publication sur X lundi, le directeur général Sam Altman a déclaré qu'OpenAI "modifierait" son accord avec le ministère de la défense pour préciser que son système d'IA ne serait pas "intentionnellement utilisé pour la surveillance intérieure des personnes et des ressortissants américains"

Il a ajouté que le ministère entendait par cette limitation "interdire le suivi, la surveillance ou le contrôle délibérés de personnes ou de ressortissants américains, y compris par l'acquisition ou l'utilisation d'informations personnelles ou identifiables acquises commercialement"