Le Département d'État approuve la vente potentielle de services de soutien pour des avions KC-130J au Koweït, pour un montant de 235,9 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Selon un communiqué, le Département d'État américain a approuvé une vente potentielle de services de maintenance de suivi et d'appareils KC-130J au Koweït pour un montant de 253,9 millions de dollars.
Les principaux contractants seront V2X, Rolls-Royce, Aviation Training Consulting, CAE USA et Dowty.
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