Le Département d'État approuve la vente potentielle d'avions et de torpilles à Singapour pour un montant de 2,3 milliards de dollars, selon le Pentagone
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle d'avions de patrouille et de reconnaissance maritime, de torpilles légères et d'équipements connexes à Singapour, dans le cadre d'un accord estimé à 2,3 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Le principal contractant est Boeing BA.N , selon le Pentagone.

Valeurs associées

BOEING CO
247,610 USD NYSE -0,05%
