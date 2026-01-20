Le Département d'État approuve la vente potentielle d'avions et de torpilles à Singapour pour un montant de 2,3 milliards de dollars, selon le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle d'avions de patrouille et de reconnaissance maritime, de torpilles légères et d'équipements connexes à Singapour, dans le cadre d'un accord estimé à 2,3 milliards de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Le principal contractant est Boeing BA.N , selon le Pentagone.