Le Département d'État américain donne son feu vert à une éventuelle vente de missiles Joint Strike à la Belgique

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Le Département d'État américain a approuvé lundi la vente éventuelle à la Belgique de missiles de frappe interarmées AGM-184 et d'équipements connexes, pour un coût estimé à 236 millions (XX millions d'euros) de dollars.

Les principaux contractants seront Kongsberg Defence and Aerospace AS, situé à Kongsberg, en Norvège, et RTX Corporation, a indiqué le département d'État.