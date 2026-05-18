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Le Département d'État américain donne son feu vert à une éventuelle vente de missiles Joint Strike à la Belgique
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 20:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé lundi la vente éventuelle à la Belgique de missiles de frappe interarmées AGM-184 et d'équipements connexes, pour un coût estimé à 236 millions (XX millions d'euros) de dollars.

Les principaux contractants seront Kongsberg Defence and Aerospace AS, situé à Kongsberg, en Norvège, et RTX Corporation, a indiqué le département d'État.

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