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Le Département d'État américain donne son feu vert à une éventuelle vente de missiles Hellfire à Singapour
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a annoncé mardi avoir donné son feu vert à la vente potentielle de missiles AGM-114R Hellfire à Singapour, dans le cadre d'un contrat estimé à 22,3 millions de dollars.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant, a précisé le département dans un communiqué.

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