Le Département d'État américain donne son feu vert à une éventuelle vente de missiles Hellfire à Singapour

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Le Département d'État américain a annoncé mardi avoir donné son feu vert à la vente potentielle de missiles AGM-114R Hellfire à Singapour, dans le cadre d'un contrat estimé à 22,3 millions de dollars.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant, a précisé le département dans un communiqué.