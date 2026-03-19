Le département d'État américain approuve la vente potentielle de radars de détection de défense au Koweït

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Le département d'État américain a approuvé jeudi la vente potentielle au Koweït de radars de défense aérienne et antimissile de niveau inférieur, pour un coût estimé à 8 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans un communiqué.