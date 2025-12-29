Le département d'État américain approuve la vente d'avions P-8A au Danemark pour 1,8 milliard de dollars

Le département d'État américain a approuvé une vente possible d'avions de patrouille et de reconnaissance maritime multi-missions P-8A et d'équipements connexes au Danemark pour un montant de 1,8 milliard de dollars, a indiqué le Pentagone lundi dans un communiqué.

Le principal contractant pour cette vente est Boeing BA.N .