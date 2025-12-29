 Aller au contenu principal
Le département d'État américain approuve la vente d'avions P-8A au Danemark pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé une vente possible d'avions de patrouille et de reconnaissance maritime multi-missions P-8A et d'équipements connexes au Danemark pour un montant de 1,8 milliard de dollars, a indiqué le Pentagone lundi dans un communiqué.

Le principal contractant pour cette vente est Boeing BA.N .

A lire aussi

  • Cette photo fournie le 29 décembre 2025 par les garde-côtes taïwanais montre un agent observant un navire chinois, naviguant à 23 milles marins au nord-ouest de l'îlot Pengjia, au nord de Taïwan ( TAIWAN COAST GUARD / Handout )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 23:30 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • Une personne vote lors des élections législatives en Côte d'Ivoire, sous la surveillance d"un membre de la commission électorale indépendante, à Abidjan le 27 décembre 2025 ( AFP / Sia KAMBOU )
    Législatives en Côte d'Ivoire: écrasante victoire du parti au pouvoir
    information fournie par AFP 29.12.2025 23:00 

    Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a remporté une très large majorité aux élections législatives de samedi, consolidant un peu plus son hégémonie, deux mois après la réélection d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat. Fin octobre, M. Ouattara avait été réélu ... Lire la suite

  • Le militant des droits humains égypto-britannique Alaa Abdel Fattah (à droite) à côté de sa mère, Laila Soueif, au Caire le 23 septembre 2025 ( AFP / Mohamed EL-RAAI )
    Tweets d'un militant égypto-britannique: Londres ordonne une enquête
    information fournie par AFP 29.12.2025 22:45 

    La ministre britannique des Affaires étrangères a ordonné lundi une enquête urgente sur les "graves manquements à l'information" dans le cas d'un militant britanno-égyptien qui a obtenu la citoyenneté britannique malgré des publications passées jugées "odieuses" ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en baisse, sujette aux prises de bénéfices
    information fournie par AFP 29.12.2025 22:32 

    La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, plombée par des prises de bénéfices sur certains grands noms du secteur technologique, dans un marché peu fréquenté avant le Nouvel An. Le Dow Jones a perdu 0,51%, l'indice Nasdaq a lâché 0,50% et l'indice élargi ... Lire la suite

