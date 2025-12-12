Le départ du directeur général de Lululemon suscite l'espoir d'un renouveau chez le pionnier de l'athleisure

Le conseil d'administration recherche un dirigeant ayant une expérience de la croissance et de la transformation

Le fondateur Chip Wilson critique le plan de succession du conseil d'administration

L'action est en hausse de 10 % après avoir chuté cette année

Le départ du directeur général de Lululemon Athletica LULU.O a mis en lumière la course du fabricant de pantalons de yoga, autrefois dominant, pour reprendre à ses rivaux des clients plus jeunes et plus aisés et pour relancer ses activités américaines en perte de vitesse.

Ses actions, dont la valeur a été divisée par deux cette année, ont augmenté de 10 % vendredi à la suite du départ du directeur général Calvin McDonald après environ sept ans à ce poste.

Pionnier de l'athleisure connu pour ses vêtements de yoga haut de gamme, Lululemon a perdu du terrain face à des concurrents plus récents tels qu'Alo Yoga et Vuori, qui ont détourné son cœur de clientèle plus jeune grâce à des styles plus branchés, des campagnes de marketing et des partenariats avec des célébrités.

Dans le même temps, des acteurs établis comme Nike NKE.N et Gap GAP.N sont également entrés sur le marché avec des modèles moins chers.

Lululemon "a pris la vague parfaite de la mode, devenant la tendance au cours des cinq dernières années", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille client senior chez Zacks Investment Management.

"Mais comme ses principaux clients sortent de l'université et doivent faire face à des budgets plus serrés, l'accessibilité est un défi et une nouvelle tenue chez Lululemon peut coûter aussi cher qu'un mois d'épicerie."

Lululemon vend une gamme de vêtements de yoga, de course à pied et d'entraînement, tels que le pantalon de yoga Align à 108 dollars et les joggers pour hommes à 128 dollars.

La lenteur de la remise à niveau des styles principaux et les faux pas en matière de produits, comme la décision de retirer les leggings "Breezethrough" à 98 dollars des rayons l'année dernière, ont conduit à une forte réduction des prix afin d'écouler les stocks vieillissants.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, jeudi en fin de journée, les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que le conseil d'administration se concentre sur un leader ayant de l'expérience en matière de croissance et de transformation.

"Il est compréhensible de penser qu'un remaniement stratégique avec un nouveau dirigeant à la barre sera positif, mais cela ouvre la porte à d'autres questions quant à la direction que prendra le conseil d'administration avec un remplaçant", a déclaré Jay Woods, stratège en chef du marché chez Freedom Capital Markets.

Lululemon est la dernière entreprise de consommation mondiale à être confrontée à un changement de direction, l'incertitude macroéconomique alimentant des modèles de dépenses de plus en plus divergents.

UNE TRANSITION SOUS SURVEILLANCE

Lululemon s'efforce d'accélérer le développement de produits, de lancer de nouveaux styles et de réaliser des économies à l'échelle de l'entreprise afin de compenser l'inflation des coûts et de protéger les marges.

L'entreprise a battu ses résultats du troisième trimestre, grâce à de fortes ventes en Chine, mais a publié des prévisions plus faibles que prévu pour les fêtes de fin d'année, car l'augmentation des promotions et des dépenses de marketing pèse sur les marges.

Le fondateur Chip Wilson, qui est également le principal actionnaire indépendant de Lululemon, a critiqué vendredi le conseil d'administration pour sa "mauvaise planification de la succession" et l'érosion de la valeur de l'entreprise.

Il a appelé à une recherche urgente d'un directeur général, menée par de nouveaux administrateurs indépendants ayant une connaissance approfondie de l'entreprise, afin de rétablir l'accent mis sur les produits.

Lululemon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la déclaration de Chip Wilson.

Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de la société, une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 14,66, contre 31,26 pour Nike et 10,8 pour Abercrombie & Fitch ANF.N , selon les données de LSEG.

"Le principal défi que je prévois pour la nouvelle direction n'est pas de savoir comment les consommateurs perçoivent Lulu, mais comment elle se perçoit elle-même", a déclaré Brian Mulberry.