Le déficit commercial français se creuse en décembre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 09:26
Cette dégradation sensible d'un mois sur l'autre, en dépit d'une hausse de 1,7% des exportations françaises à un peu moins de 53,1 MdsEUR, est liée à un gonflement des importations de 3% à 57,9 MdsEUR.
Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un déficit de 0,6 MdEUR en novembre, à comparer à un déficit de 0,3 MdEUR en novembre.
A lire aussi
-
Alors que les candidatures à la présidentielle foisonnent à droite comme à gauche, Xavier Bertrand (LR) creuse son sillon pour l'Elysée, sans passer par la case primaire et en se posant comme le rempart contre le Rassemblement national et La France insoumise. Il ... Lire la suite
-
Stellantis a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques et le conduisant à anticiper ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une nouvelle série de résultats et ... Lire la suite
-
par Mathieu Rosemain Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, marqué par des réductions de coûts et une amélioration dans la banque de détail en France, mais aussi par un net repli des revenus dans la banque d'investissement. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer