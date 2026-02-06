 Aller au contenu principal
Le déficit commercial français se creuse en décembre
06/02/2026

La France a vu son déficit commercial se creuser à 4,84 milliards d'euros (MdsEUR) au mois de décembre 2025, à comparer à 4,04 MdsEUR le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Cette dégradation sensible d'un mois sur l'autre, en dépit d'une hausse de 1,7% des exportations françaises à un peu moins de 53,1 MdsEUR, est liée à un gonflement des importations de 3% à 57,9 MdsEUR.

Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France (toujours en données CVS-CJO) a fait ressortir un déficit de 0,6 MdEUR en novembre, à comparer à un déficit de 0,3 MdEUR en novembre.

