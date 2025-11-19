Le déficit commercial des États-Unis se réduit fortement en août en raison de la baisse des importations

Le déficit commercial des États-Unis s'est réduit plus que prévu en août grâce à la baisse des importations, mais le commerce pourrait encore amputer la croissance économique au troisième trimestre. Le déficit commercial s'est contracté de 23,8% à 59,6 milliards de dollars, ont indiqué mercredi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit commercial se réduirait à 61,0 milliards de dollars.

Les importations ont diminué de 5,1% à 340,4 milliards de dollars, tandis que les exportations ont augmenté de 0,1% à 280,8 milliards de dollars.

Le rapport, qui devait initialement être publié le 7 octobre, a été retardé en raison de la fermeture de 43 jours du gouvernement qui vient de s'achever. La politique commerciale protectionniste du président Donald Trump, marquée par des droits de douane considérables , a provoqué de fortes variations des importations et du déficit commercial, faussant ainsi le tableau économique global. Au début du mois, la Cour suprême des États-Unis a entendu les arguments sur la légalité des droits de douane de Donald Trump, les juges émettant des doutes quant à son pouvoir d'imposer des droits de douane en vertu de la loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act).

Le commerce a amputé le produit intérieur brut d'un pourcentage record de 4,68 points de pourcentage au premier trimestre, avant de le réintégrer au PIB au cours du trimestre avril-juin. Les estimations de la croissance du PIB au troisième trimestre sont bien supérieures à un taux annualisé de 3,0 %.

Le rapport sur le PIB du troisième trimestre aurait dû être publié fin octobre, mais il a été retardé par la fermeture du gouvernement. L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au deuxième trimestre, la réduction du déficit commercial étant le principal moteur de cette croissance.