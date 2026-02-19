Le déficit commercial des États-Unis se creuse fortement en décembre ; le déficit du commerce des biens est le plus élevé jamais enregistré en 2025

Le déficit commercial des États-Unis s'est fortement creusé en décembre sur fond d'augmentation des importations, et le déficit des marchandises en 2025 a été le plus élevé jamais enregistré malgré les tarifs douaniers du président Donald Trump sur les produits manufacturés étrangers.

Le déficit commercial a gonflé de 32,6% pour atteindre 70,3 milliards de dollars, ont déclaré jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du Département du commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient que le déficit commercial se contracterait à 55,5 milliards de dollars. Le déficit commercial s'est réduit de 0,2% à 901,5 milliards de dollars en 2025. Le déficit du commerce des biens s'est creusé de 2,1 % pour atteindre le niveau record de 1 240 milliards de dollars.

L'année dernière, M. Trump a déclenché un barrage de droits de douane contre ses partenaires commerciaux dans le but, entre autres, de remédier aux déséquilibres commerciaux et de protéger les industries américaines. Les droits de douane punitifs n'ont toutefois pas entraîné une renaissance de l'industrie manufacturière, l'emploi dans les usines ayant diminué de 83 000 postes entre janvier 2025 et janvier 2026.

Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement l'année dernière. Les importations ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 357,6 milliards de dollars en décembre. Les importations de biens ont bondi de 3,8 % pour atteindre 280,2 milliards de dollars, stimulées par une augmentation de 7,0 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement de l'or non monétaire, du cuivre et du pétrole brut.

Les importations de biens d'équipement ont augmenté de 5,6 milliards de dollars, stimulées par les accessoires informatiques et les équipements de télécommunications. Cette hausse est probablement liée à la construction de centres de données pour soutenir l'intelligence artificielle.

En revanche, les importations de biens de consommation ont diminué, tirées vers le bas par les préparations pharmaceutiques. Les importations de préparations pharmaceutiques ont connu de fortes variations.

Les importations de biens ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 3,44 billions de dollars en 2025.

Les exportations ont baissé de 1,7 % pour atteindre 287,3 milliards de dollars en décembre. Les exportations de biens ont diminué de 2,9 % pour atteindre 180,8 milliards de dollars, en raison d'une baisse de 8,7 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement de l'or non monétaire. Les exportations d'autres biens ont diminué.

Mais les exportations de biens d'équipement ont augmenté, stimulées par les semi-conducteurs. Les exportations de biens de consommation, y compris les préparations pharmaceutiques, ont augmenté. Les exportations de biens ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 2 200 milliards de dollars en 2025.

Le déficit du commerce des biens s'est creusé de 18,8 % pour atteindre 99,3 milliards de dollars. Les importations de services ont augmenté de 2,0 milliards de dollars pour atteindre 77,4 milliards de dollars en décembre, grâce à des gains dans les services de transport et de voyage. Les exportations de services ont augmenté de 0,5 milliard de dollars pour atteindre 106,5 milliards de dollars.

Le déficit commercial plus important que prévu pourrait inciter les économistes à revoir à la baisse leurs estimations de croissance du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre. Le BEA devrait publier vendredi son estimation anticipée retardée du PIB du quatrième trimestre. L'économie a probablement progressé à un taux annualisé de 3,0 % au dernier trimestre, après une croissance de 4,4 % au cours du trimestre juillet-septembre, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes.