 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le déficit commercial des États-Unis se creuse fortement en décembre ; le déficit du commerce des biens est le plus élevé jamais enregistré en 2025
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial des États-Unis s'est fortement creusé en décembre sur fond d'augmentation des importations, et le déficit des marchandises en 2025 a été le plus élevé jamais enregistré malgré les tarifs douaniers du président Donald Trump sur les produits manufacturés étrangers.

Le déficit commercial a gonflé de 32,6% pour atteindre 70,3 milliards de dollars, ont déclaré jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du Département du commerce. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient que le déficit commercial se contracterait à 55,5 milliards de dollars. Le déficit commercial s'est réduit de 0,2% à 901,5 milliards de dollars en 2025. Le déficit du commerce des biens s'est creusé de 2,1 % pour atteindre le niveau record de 1 240 milliards de dollars.

L'année dernière, M. Trump a déclenché un barrage de droits de douane contre ses partenaires commerciaux dans le but, entre autres, de remédier aux déséquilibres commerciaux et de protéger les industries américaines. Les droits de douane punitifs n'ont toutefois pas entraîné une renaissance de l'industrie manufacturière, l'emploi dans les usines ayant diminué de 83 000 postes entre janvier 2025 et janvier 2026.

Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement l'année dernière. Les importations ont augmenté de 3,6 % pour atteindre 357,6 milliards de dollars en décembre. Les importations de biens ont bondi de 3,8 % pour atteindre 280,2 milliards de dollars, stimulées par une augmentation de 7,0 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement de l'or non monétaire, du cuivre et du pétrole brut.

Les importations de biens d'équipement ont augmenté de 5,6 milliards de dollars, stimulées par les accessoires informatiques et les équipements de télécommunications. Cette hausse est probablement liée à la construction de centres de données pour soutenir l'intelligence artificielle.

En revanche, les importations de biens de consommation ont diminué, tirées vers le bas par les préparations pharmaceutiques. Les importations de préparations pharmaceutiques ont connu de fortes variations.

Les importations de biens ont augmenté de 4,3 % pour atteindre 3,44 billions de dollars en 2025.

Les exportations ont baissé de 1,7 % pour atteindre 287,3 milliards de dollars en décembre. Les exportations de biens ont diminué de 2,9 % pour atteindre 180,8 milliards de dollars, en raison d'une baisse de 8,7 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement de l'or non monétaire. Les exportations d'autres biens ont diminué.

Mais les exportations de biens d'équipement ont augmenté, stimulées par les semi-conducteurs. Les exportations de biens de consommation, y compris les préparations pharmaceutiques, ont augmenté. Les exportations de biens ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 2 200 milliards de dollars en 2025.

Le déficit du commerce des biens s'est creusé de 18,8 % pour atteindre 99,3 milliards de dollars. Les importations de services ont augmenté de 2,0 milliards de dollars pour atteindre 77,4 milliards de dollars en décembre, grâce à des gains dans les services de transport et de voyage. Les exportations de services ont augmenté de 0,5 milliard de dollars pour atteindre 106,5 milliards de dollars.

Le déficit commercial plus important que prévu pourrait inciter les économistes à revoir à la baisse leurs estimations de croissance du produit intérieur brut pour le quatrième trimestre. Le BEA devrait publier vendredi son estimation anticipée retardée du PIB du quatrième trimestre. L'économie a probablement progressé à un taux annualisé de 3,0 % au dernier trimestre, après une croissance de 4,4 % au cours du trimestre juillet-septembre, selon une enquête Reuters menée auprès d'économistes.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
12 560,65 USD LME 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'Ebay sur le siège du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Etsy bondit après la vente de Depop à EBay
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:40 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi de ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse avec la "tech", Walmart volatil
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:32 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que ​les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite

  • La haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, le 23 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le gouvernement veut clarifier sa politique de soutien à la parentalité
    information fournie par AFP 19.02.2026 16:21 

    Le gouvernement a indiqué jeudi qu'il souhaitait clarifier et renforcer sa politique de soutien à la parentalité afin de mieux répondre aux besoins des familles, dans un contexte de chute de la natalité en France. La politique de soutien à la parentalité "a besoin ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump le 18 février 2026 à la Maison Blanche à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump réunit son "Conseil de paix", à l'ombre d'une escalade militaire en Iran
    information fournie par AFP 19.02.2026 16:18 

    Créé pour aider à la reconstruction de Gaza puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le "Conseil de paix" de Donald Trump tient jeudi sa première réunion dans la capitale américaine, qui bruisse de rumeurs sur une opération militaire massive ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank