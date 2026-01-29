Le déficit commercial des États-Unis a connu sa plus forte hausse en près de 34 ans en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé comme jamais depuis près de 34 ans en novembre, en raison d'une forte hausse desimportations de biens d'équipement, probablement due à un boom des investissements dans l'intelligence artificielle, ce qui pourrait inciter les économistes à revoir à la baisse leurs estimations de croissance économique pour le quatrième trimestre. L'écart commercial a augmenté de 94,6% pour atteindre 56,8 milliards de dollars, ont indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Cette variation en pourcentage est la plus importante depuis mars 1992. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit commercial atteindrait 40,5 milliards de dollars. Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement américain qui a duré 43 jours. Les importations ont augmenté de 5,0 % pour atteindre 348,9 milliards de dollars. Les importations de biens ont progressé de 6,6 % pour atteindre 272,5 milliards de dollars, les biens d'équipement ayant augmenté de 7,4 milliards de dollars pour atteindre un niveau record. Elles ont été stimulées par les fortes hausses des importations d'ordinateurs et de semi-conducteurs. En revanche, les importations d'accessoires informatiques ont diminué de 3,0 milliards de dollars. Les importations d'autres biens ont également atteint un niveau record. Les importations de biens de consommation ont augmenté de 9,2 milliards de dollars, stimulées par les préparations pharmaceutiques. Les importations de préparations pharmaceutiques ont connu d'importantes fluctuations, probablement liées aux droits de douane américains. Les importations de fournitures industrielles ont chuté de 2,4 milliards de dollars. Les exportations ont chuté de 3,6% pour atteindre 292,1 milliards de dollars en novembre. Les exportations de biens ont chuté de 5,6 % pour atteindre 185,6 milliards de dollars. Elles ont été tirées vers le bas par une baisse de 6,1 milliards de dollars des exportations de fournitures industrielles et de matériaux, reflétant les diminutions de l'or non monétaire, des autres métaux précieux ainsi que du pétrole brut, qui ont chuté de 1,4 milliard de dollars. Les exportations de biens de consommation ont diminué de 3,1 milliards de dollars , en raison d'une baisse des expéditions de préparations pharmaceutiques. Le déficit du commerce des biens s'est creusé de 47,3% pour atteindre 86,9 milliards de dollars. Les importations de services ont diminué, tandis que les exportations dans cette catégorie ont été les plus élevées jamais enregistrées. La détérioration du déficit commercial en novembre pourrait tempérer les attentes des économistes selon lesquelles le commerce donnera une nouvelle impulsion importante au produit intérieur brut au quatrième trimestre.

Le commerce a contribué à la croissance du PIB aux deuxième et troisième trimestres de 2025.

La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit que le PIB augmentera à un taux annualisé de 5,4 % au quatrième trimestre, bien que les estimations des grandes banques de Wall Street, y compris Goldman Sachs, se situent bien en deçà d'un rythme de 3,0 %.