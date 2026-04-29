Le déficit commercial américain s'est creusé en mars en raison d'une forte hausse des importations

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Le déficit commercial américain sur les biens s'est creusé plus que prévu en mars, la hausse des importations ayant dépassé celle des exportations, ce qui laisse penser que le commerce a probablement freiné la croissance économique au premier trimestre.

Le déficit commercial des biens a augmenté de 5,3 % pour atteindre 87,9 milliards de dollars le mois dernier, a indiqué mercredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit commercial des biens de 86,95 milliards de dollars. Il s'élevait à 83,5 milliards de dollars en février.

Le Bureau du recensement a repris la publication du rapport dit « des indicateurs avancés », qui inclut le déficit commercial des biens et les stocks de gros et de détail, après avoir suspendu ces publications à la suite de la fermeture des services publics l'année dernière.

Ces données constituent des éléments clés pour l'estimation préliminaire du produit intérieur brut du premier trimestre, qui doit être publiée jeudi.

Les importations de biens ont augmenté de 9,6 milliards de dollars pour atteindre 299,3 milliards de dollars, reflétant une hausse de 11,0 % des véhicules automobiles. On a également observé de solides hausses des importations de denrées alimentaires, de biens de consommation et d'équipement, ainsi que de fournitures industrielles.

Une partie de ces importations a fini par constituer des stocks dans les entrepôts. Les stocks de gros ont augmenté de 1,4 %, tandis que ceux des détaillants ont progressé de 0,7 %. Cela pourrait limiter l'impact négatif attendu sur la croissance du PIB lié à l'aggravation du déficit commercial des biens.

Les exportations de biens ont augmenté de 5,2 milliards de dollars pour atteindre 211,5 milliards de dollars en mars, grâce à la hausse des expéditions de denrées alimentaires, de véhicules automobiles, de biens d'équipement et de fournitures industrielles, dont le pétrole. Mais les exportations de biens de consommation ont chuté de 7,5 %.

Les économistes s'attendaient à ce que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, qui a perturbé les livraisons de pétrole et fait grimper les prix du brut, stimule les exportations de biens dans les mois à venir. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole.

Une enquête de Reuters auprès d'économistes prévoit que le PIB a augmenté à un taux annualisé de 2,3 % au dernier trimestre. La croissance économique a failli s'essouffler au quatrième trimestre, le PIB n'ayant progressé que de 0,5 %.