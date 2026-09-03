Le déficit commercial américain s'est creusé en juillet ; les importations de biens d'équipement ont atteint un niveau record

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Le déficit commercial américain s'est fortement creusé en juillet, la forte demande intérieure ayant stimulé les importations, ce qui laisse présager que le commerce constituera à nouveau un frein à la croissance économique au troisième trimestre.

Le déficit commercial a augmenté de 24,4% pour atteindre 88,6 milliards de dollars, ont indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 90,0 milliards de dollars.

Cette détérioration avait été signalée par les données publiées la semaine dernière, qui montraient une forte hausse du déficit commercial des biens en juillet, tirée par les importations.

La demande intérieure a bondi au deuxième trimestre, grâce à la fois à la vigueur des dépenses de consommation et aux investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle. Cette demande est toutefois satisfaite par les importations, ce qui contribue à creuser le déficit commercial.

Les importations ont augmenté de 2,8% pour atteindre 399,3 milliards de dollars en juillet. Les importations de biens ont bondi de 3,7% pour s'établir à 320,6 milliards de dollars. Les importations de biens d’équipement ont bondi de 14,4 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 140,3 milliards de dollars, reflétant de fortes hausses dans les ordinateurs, les accessoires informatiques et les semi-conducteurs, probablement liées au développement de l’IA.

En revanche, les importations de fournitures et de matériaux industriels, qui incluent le pétrole, ont baissé de 1,8 milliard de dollars. Les importations de pétrole brut ont reculé de

1,8 milliard de dollars en raison de la baisse des prix.

Les exportations ont diminué de 2,1% pour s’établir à 310,7 milliards de dollars, les expéditions de biens reculant de 3,0% à 201,0 milliards de dollars. Cette baisse s’explique principalement par un recul de 8,7 milliards de dollars des fournitures et matériaux industriels, principalement le pétrole brut ainsi que l’or non monétaire, qui est exclu du calcul du produit intérieur brut. Les exportations de biens d’équipement ont toutefois augmenté de 1,9 milliard de dollars. Les exportations de biens de consommation ont progressé de 1,7 milliard de dollars, portées par les préparations pharmaceutiques.

Le déficit commercial des biens s’est creusé de 17,3% pour atteindre 119,6 milliards de dollars en juillet. Après correction de l’inflation, ce déficit a augmenté de 12,7% pour s’établir à 106,4 milliards de dollars. Le commerce a retiré 1,14 point de pourcentage à la croissance du PIB au cours du trimestre d’avril à juin. L’économie a progressé à un taux annualisé de 1,5% au dernier trimestre.

Les importations de services ont diminué de 0,6 milliard de dollars pour s’établir à 78,7 milliards de dollars en juillet, tirées à la baisse par les redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle. Les importations de services de transport ont baissé, tandis que celles des services de voyage ont augmenté. Les exportations de services ont reculé de 0,4 milliard de dollars pour s’établir à 109,7 milliards de dollars, dans un contexte de recul des services de voyage, des services financiers et des services de transport. Les redevances liées à l’utilisation de la propriété intellectuelle ont augmenté, tout comme les exportations d’autres services aux entreprises.

Malgré des droits de douane élevés sur les importations, les États-Unis ont enregistré des déficits commerciaux records dans le secteur des biens avec le Mexique, le Viêt Nam, Taïwan, la Thaïlande, la Corée du Sud et la Malaisie. La balance commerciale des biens avec la Suisse est devenue déficitaire, tandis que le déficit avec le Canada a diminué de 3,7 milliards de dollars pour s’établir à 3,2 milliards de dollars en juillet. Les États-Unis et le Canada sont engagés dans une guerre commerciale.