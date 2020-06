Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le déficit budgétaire de l'Italie devrait se creuser, dit Conte Reuters • 21/06/2020 à 22:18









MILAN, 21 juin (Reuters) - - Le déficit budgétaire de l'Italie, prévu actuellement à 10,4% du PIB cette année, devrait encore se creuser alors que le pays tente de soutenir une économie plombée par le coronavirus, a déclaré dimanche le président du Conseil Giuseppe Conte. Les mesures visant à éviter les licenciements et à aider des secteurs en difficulté tels que le tourisme ne pouvaient pas attendre que le gouvernement présente en septembre un plan de relance global, a-t-il fait valoir lors d'une conférence de presse. "Une nouvelle augmentation du déficit budgétaire est probable", a dit Giuseppe Conte. Le président du Conseil a également déclaré que son gouvernement s'inquiétait de la faiblesse des dépenses de consommation et avait discuté d'une éventuelle réduction de la taxe sur les ventes, mais qu'aucune décision n'avait été prise sur une mesure aussi coûteuse. Le gouvernement s'efforce plutôt de réduire l'écart entre le salaire brut et net d'un travailleur, a-t-il ajouté. Giuseppe Conte a aussi indiqué qu'un réseau à très haut débit, une poussée vers les paiements numériques et une transition vers des sources d'énergie renouvelables seraient les piliers du plan de relance de septembre. Evoquant la concession autoroutière d'Atlantia ATL.MI - contestée depuis l'effondrement du pont Morandi de Gênes en août 2018, qui avait causé la mort de 43 personnes - le président du Conseil a en outre déclaré que le gouvernement devait encore recevoir une proposition acceptable mais qu'il devrait bientôt prendre une décision sur ce dossier. (Valentina Za et Giuseppe Fonte, version française Benjamin Mallet)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -0.92%