Le déficit budgétaire américain dépasse 1.000 milliards de dollars depuis octobre
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 19:28

La hausse des recettes, notamment issues des droits de douane, permet toutefois de réduire l'écart par rapport à l'année précédente.

Le déficit budgétaire des États-Unis a dépassé 1.000 milliards de dollars pour l'exercice en cours depuis le début de l'année fiscale en octobre, selon les données publiées par le département du Trésor. À la fin février, le déficit cumulé atteignait 1.004 milliards de dollars, soit environ 12% de moins que sur la même période l'année précédente. Pour le seul mois de février, les dépenses fédérales ont excédé les recettes de 308 milliards de dollars, un niveau comparable à celui observé en février 2025.

La réduction relative du déficit s'explique en grande partie par la forte hausse des recettes douanières. Celles-ci ont atteint 151 milliards de dollars sur les cinq premiers mois de l'exercice, en progression de 113 milliards de dollars, soit 294% par rapport à l'an dernier. Cette évolution intervient alors que les recettes issues de l'impôt sur les sociétés ont reculé de 27 milliards de dollars, soit 17%, ce qui conduit les droits de douane à dépasser désormais ces recettes fiscales.

Les économistes notent que l'impact de la récente décision de la Cour suprême invalidant une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump ne se reflète pas encore dans les données.

