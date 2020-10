Le déclin des frais de gestion des fonds Ucits se poursuit

(NEWSManagers.com) - Les frais moyens pondérés par les encours des fonds actions et obligataires Ucits ont baissé respectivement de trois et un points de base en 2019, selon une étude d'ICI Global.

The Investment Company Institute Global (ICI Global) a publié son étude annuelle sur les frais de gestion des fonds Ucits. En 2019, ceux-ci ont encore décliné davantage, une tendance observée depuis 2013 par l' association. Les frais moyens pondérés par les encours sur les fonds actions Ucits, hors ETF, s' élevaient à 1,24% en 2019 contre 1,27% l' année précédente et 1,49% en 2013. Ce qui signifie qu' en termes réels, les frais moyens pondérés par les encours des fonds actions se chiffraient à 1,24 euro pour 100 euros d' encours gérés. Sur les fonds obligataires Ucits, les frais moyens pondérés par les encours ont très peu bougé, passant de 0,79% en 2018 à 0,78% en 2019 (contre 0,98% en 2013). Le taux de frais moyens pondérés par les encours des fonds mixtes est, lui, resté inchangé d' une année sur l' autre à 1,41% (contre 1,45% en 2013) selon l' étude.

ICI Global note dans les trois cas qu' en 2019 comme les années précédentes, les frais moyens pondérés par les encours des fonds Ucits demeurent inférieurs à leurs frais moyens (c' est-à-dire non pondérés, ndlr), eux aussi en baisse entre 2018 et 2019. Les frais moyens étaient ainsi de 1,48% pour les fonds actions (-2pb par rapport à 2018), 1,02% pour les fonds obligations (-1pb par rapport à 2018) et 1,47% pour les fonds mixtes (-2pb par rapport à 2018).

Actions: les fonds sectoriels sont les plus chers

L' étude d' ICI Global suggère que dans la catégorie des fonds actions, les fonds sectoriels restaient les plus coûteux fin 2019. Avec des frais moyens de 1,61%, ils se classaient devant les fonds actions européennes de petite et moyenne capitalisation (1,59%) tandis que les fonds actions mondiales et européennes de large capitalisation affichaient des frais moyens de 1,38%. La différence entre frais moyens et frais moyens pondérés par les encours est la plus grande dans les fonds actions américaines de large capitalisation (1,35% contre 0,98% soit 37pb). Sur le segment obligataire, les frais moyens des fonds d' obligations émergentes s' élevaient à 1,26%, des fonds d' obligations américaines à 1,08%, des fonds d' obligations mondiales à 1,01% et ceux des fonds d' obligations européennes à 0,81%. Pour les deux premières catégories (émergents et US), ICI Global note 26 points de base de différence entre frais moyens et frais moyens pondérés par les encours.

L' association estime que la diminution générale des frais de gestion des fonds Ucits constatée entre 2013 et 2019 s' explique principalement par un transfert d' encours vers des fonds aux coûts plus bas. Elle calcule ainsi que 34% des encours totaux des fonds actions Ucits sont gérés dans les fonds figurant dans le quartile des frais de gestion moyens les plus bas (contre 29% en 2013 et 33% en 2018). Le constat est presque identique pour les fonds obligataires (43% en 2019 contre 31% en 2013). A ceci près que la part des encours des fonds obligataires Ucits dans le quartile des fonds aux frais les plus bas a baissé de 2% par rapport à 2018.

Les frais de gestion des fonds transfrontières Ucits à la baisse

Sur la période 2013-2019, les frais de gestion moyens des nouveaux fonds lancés sur le marché ont également baissé. De 1,59% à 1,25% pour les fonds actions et de 1,17% à 0,89% pour les fonds obligataires. Cependant, entre 2018 et 2019, les frais de gestion moyens ont augmenté de 5 points de base pour les nouveaux fonds actions et diminué de 2 points de base pour les nouveaux fonds obligataires. Pour les fonds fusionnés ou liquidés, les frais de gestion moyens ont également chuté sur la période 2013-2019, passant de 1,94% à 1,53% pour les fonds actions (1,75% en 2018) et de 1,32% à 1,14% pour les fonds obligataires (1,13% en 2018).

Une autre baisse constatée par l' étude d' ICI Global est celle des frais de gestion des fonds Ucits transfrontaliers, c' est-à-dire distribués sur plusieurs marchés en et hors d' Europe. Ainsi, les frais moyens des fonds actions transfrontières ont baissé de 1,30% en 2018 à 1,27% en 2019 et ceux des fonds obligataires transfrontières de 0,82% en 2018 à 0,80% en 2019.