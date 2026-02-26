Le déclin de la télévision de Warner Bros met la pression sur l'accord avec Netflix

Baisse significative du chiffre d'affaires et des bénéfices de Warner Bros dans le secteur de la télévision

La valeur autonome de Discovery Global affectée par la baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices

Netflix a quatre jours pour revoir son offre si celle de Paramount est retenue

Warner Bros ajoute 3,5 millions d'abonnés au streaming au 4ème trimestre

Warner Bros Discovery WBD.O a ajouté un fardeau supplémentaire à l'offre de Netflix NFLX.O de 82,7 milliards de dollars pour le studio de cinéma et HBO.

La société de divertissement à l'origine de la série à succès "Heated Rivalry" et du film "Wuthering Heights" a publié jeudi des résultats pour le quatrième trimestre qui montrent que les bénéfices de ses chaînes câblées se détériorent à un rythme rapide.

Les chaînes, qui comprennent CNN, Discovery Network et TNT, ne font pas partie de l' accord de Netflix . Mais leur valeur en tant que société cotée séparément est un élément clé de l'évaluation de l'offre du service de streaming pour les studios de cinéma et de télévision Warner Bros, sa bibliothèque, HBO et le service de streaming HBO Max. Lasociété rivale Paramount Skydance PSKY.O a relevé sa proposition pour racheter l'ensemble de Warner Bros à 110 milliards de dollars. Mardi, le conseil d'administration de Warner a déclaré qu'il négociait avec le soumissionnaire rival afin de déterminer si la proposition révisée pouvait déboucher sur un accord supérieur à l'offre de Netflix.

David Zaslav, directeur général de Warner Bros, n'a pas abordé les discussions lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi. Il a plutôt souligné son rôle dans le déclenchement d'une guerre d'enchères pour les actifs convoités.

"Nous nous sommes engagés avec quatre soumissionnaires, ce qui a conduit à huit augmentations de prix, et nous avons jusqu'à présent obtenu une augmentation de valeur de 63 % par rapport à la première offre reçue en septembre, offrant ainsi une valeur significative aux actionnaires de WBD tout au long du processus", a déclaré M. Zaslav aux investisseurs.

Le conseil d'administration de Warner avait précédemment estimé que l'offre de Netflix était supérieure à celle de Paramount parce que les investisseurs recevraient également la valeur de la scission prévue du groupe de télévision Discovery Global.

Le chiffre d'affaires de la division a chuté à 4,2 milliards de dollars, soit une baisse de 12 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice ajusté a chuté à 1,4 milliard de dollars, soit une chute de 27 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ces baisses affectent la valeur des réseaux de télévision en tant qu'entreprise autonome, Discovery Global.

Sa comparaison la plus proche est Versant Media, le câble et les actifs numériques séparés de Comcast au début de l'année. L'entreprise Versant vaut environ trois fois son Ebitda prévu pour 2025, soit 2,1 milliards de dollars. Selon le même critère, la capitalisation boursière de Discovery Global serait d'environ 3 milliards de dollars, soit un peu plus d'un dollar par action, en supposant que la dette nette s'élève à 17 milliards de dollars.

Si l'on ajoute à cela l'offre en numéraire de Netflix de 27,75 dollars par action, on arrive à un niveau inférieur à l'offre de Paramount de 31 dollars.

Le directeur financier de Warner, Gunnar Wiedenfels, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette comparaison. Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

HBO Max a poursuivi sa croissance, grâce à des séries comme "Heated Rivalry" et "It: Welcome to Derry." Warner Bros a ajouté 3,5 millions d'abonnés à la diffusion en continu au cours du trimestre, ce qui porte son nombre total à 131,6 millions dans le monde .

Le chiffre d'affaires du groupe de streaming a augmenté de 5 % pour atteindre près de 2,8 milliards de dollars, mais le bénéfice ajusté a chuté de 4 % pour atteindre 393 millions de dollars en raison de la fin d'un accord de distribution non spécifié.

"La meilleure chose pour les actionnaires de WBD est qu'elle soit vendue, car ses fondamentaux continuent de se détériorer", a écrit Laura Martin, analyste principale de Needham & Co.

L'action Warner est restée pratiquement inchangée dans les échanges matinaux.

M. Zaslav a également souligné le succès de la gamme de films de Warner Bros, notamment "Les Hauts de Hurlevent", "Un film Minecraft" et "Superman" "Nous adorons le secteur du cinéma", a déclaré M. Zaslav lors de la conférence téléphonique. "Nous croyons profondément en l'activité cinématographique, qui consiste à mettre des films à l'écran pour une expérience partagée... Notre engagement envers l'industrie cinématographique est au cœur de notre entreprise" Ledirecteur général de Netflix, Ted Sarandos, a défendu son accord avec le studio et HBO en affirmant son engagement à sortir les films dans les salles de cinéma , une stratégie qui n'a jamais fait partie de l'ADN de Netflix.

Si le conseil d'administration de Warner Bros déclare que l'accord de Paramount est supérieur, Netflix dispose de quatre jours ouvrables pour revoir son offre.