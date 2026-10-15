Le déclin de CoreWeave met en lumière l'endettement qui sous-tend l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CoreWeave affiche une dette de 50 milliards de dollars

* Le coût de l'assurance-crédit s'élève à environ 1 000 points de base, ce qui laisse entrevoir un risque de défaut élevé

* Le filet de sécurité de Nvidia couvre la capacité invendue jusqu’en avril 2032

* La situation de CoreWeave s'aggrave, l'action recule de 6%

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action aux paragraphes 4, 8 et 16, ajout d'un graphique)

par Aditya Soni et Anhata Rooprai

Les actions et les obligations de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont de nouveau chuté jeudi malgré les assurances données par son directeur général quant à son solide carnet de commandes, mettant à nu une crise de confiance grandissante dans un déploiement de l’IA de plus en plus financé par l’endettement.

Cette entreprise de cloud IA déficitaire, accablée par une dette d’environ 50 milliards de dollars, est devenue le symbole des inquiétudes grandissantes selon lesquelles le boom des centres de données serait alimenté par le crédit, mettant à rude épreuve les nouveaux acteurs et pesant sur les flux de trésorerie, même chez des géants tels qu’Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms META.O .

La chute de CoreWeave, qui a déclenché une déroute mondiale des valeurs liées à l’IA, souligne les doutes des investisseurs quant à la capacité des futurs revenus de l’IA à suivre le rythme des dépenses qui ont alimenté l’expansion rapide du secteur.

Le titre a perdu 7,5% en début de séance après avoir chuté de plus de 15% mercredi, ce qui en fait l’un des titres les plus touchés par la vague de ventes dans le secteur technologique.

“Le marché prend conscience du fait que la demande en IA et un modèle économique rentable sont deux choses très différentes”, a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef chez IG Group.

“Pour l’instant, il semble davantage que les investisseurs s’interrogent sur le financement de ce développement plutôt que d’assister à un effondrement soudain de l’intérêt pour l’informatique dédiée à l’IA. Mais si le coût du capital continue d’augmenter, même une forte demande pourrait ne pas suffire à protéger les acteurs les plus endettés.”

Le rendement des obligations de CoreWeave émises en avril et arrivant à échéance en 2031 US21873SAG30=TE a bondi au-delà de 16,2%, dépassant le seuil qui signale généralement une situation de détresse, ce qui a suscité un “oups” de la part d’Elon Musk sur les réseaux sociaux. Selon les données de Tradeweb, l’obligation a clôturé en baisse de 1,1 cent par dollar, à 78,4 cents.

Le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de sa dette a grimpé à environ 1 000 points de base, ce qui implique un risque de défaut de près de 63% dans les cinq ans, contre environ 30% il y a un an. Et ce, malgré un accord en vertu duquel l’investisseur majeur Nvidia s’engage à racheter toute capacité non vendue de CoreWeave jusqu’au 13 avril 2032.

CoreWeave, qui est entrée en bourse en mars 2025, est à la tête d’un groupe de nouveaux fournisseurs de cloud computing, appelés “néoclouds”, qui louent la puissance de calcul issue de processeurs Nvidia, rares et coûteux, afin de répondre à la demande en forte hausse du secteur technologique, en s’endettant souvent lourdement pour acheter ces puces. Selon les médias, elle compte Microsoft et OpenAI parmi ses principaux clients.

Les détracteurs affirment que cela expose les “néoclouds” à tout ralentissement de la demande en IA, tandis que les puces perdent de la valeur à mesure que de nouvelles générations arrivent sur le marché, ce qui oblige à une nouvelle vague de dépenses importantes pour les remplacer.

CoreWeave, qui a revu à la hausse en août ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles de 4 milliards de dollars pour les porter à 39 milliards de dollars, devrait afficher un chiffre d’affaires de près de 13 milliards de dollars cette année et une perte de 2,13 milliards de dollars, selon les estimations des analystes.

Les inquiétudes concernant ce déploiement, pour lequel les géants américains de la technologie devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars cette année, se sont répercutées ces derniers jours sur les actions qui avaient été les grandes gagnantes du marché depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

L’indice Philadelphia Semiconductor, un baromètre très suivi des valeurs du secteur des semi-conducteurs, a perdu plus de 1.600 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit une chute de 11,6% au cours des six dernières séances. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé de plus de 3% sur la même période.

Jeudi, les valeurs technologiques ont chuté en Asie, en Europe et aux États-Unis, entraînant les marchés dans leur sillage, sur fond de craintes que des taux d’intérêt élevés et en hausse ne provoquent un repli du secteur.

Les concurrents de CoreWeave dans le domaine du “néocloud”, Nebius NBIS.O , Applied Digital APLD.O et Iren IREN.O , ont enregistré des baisses comprises entre 7,3% et 9,3%.

DES RESSOURCES DE CAPITAL “ILLIMITÉES”

La chute du cours de CoreWeave est survenue alors que son cofondateur, Brannin McBee, déclarait au Financial Times que la société cherchait à obtenir une notation “investment grade” qui lui ouvrirait les portes d’un capital “illimité”.

Le même jour, le cabinet d’études Gartner a indiqué qu’environ 80% des “néoclouds” pourraient fermer d’ici 2030, et que plus de 3.500 milliards de dollars de dépenses en infrastructures d’IA pourraient subir une dépréciation si les fournisseurs d’IA maintenaient leur rythme d’investissement actuel.

“En 2026, les fournisseurs d’IA devraient dépenser près de 1.000 milliards de dollars en infrastructures d’IA, et il est prévu qu’ils investissent 6.000 milliards de dollars supplémentaires entre 2027 et 2030”, a déclaré Will Sommer, analyste chez Gartner.

“Cependant, nos recherches indiquent que les revenus générés par l’IA auprès des entreprises et des particuliers seront insuffisants pour garantir une rentabilité suffisante sur l’ensemble des dépenses d’investissement prévues dans ce domaine au cours de cette période.”

Mike Intrator, directeur général de CoreWeave, a réfuté ces inquiétudes dans une note interne publiée mercredi et consultée par Reuters, affirmant à ses employés que le carnet de commandes de l’entreprise couvrait largement ses obligations financières et que les marchés pouvaient parfois “se méprendre et agir de manière irrationnelle.”