Le debrief Bourse du 29 mars : le CAC 40 démarre bien et reprend les 6000 points

Et de quatre, le CAC 40 enregistre une nouvelle séance de hausse et termine la journée à +0,45% reprenant par la même occasion la barre des 6.000 points, vers les 6.015 points. Bon ce n'est pas la folle activité sur les marchés non plus, avec seulement 2,7 milliards d'euros échangés aujourd'hui

Mais Paris a bien résisté alors qu'on est plus hésitant à Wall Street à 17h45 avec un Dow Jones en repli de 0,3% vers les 32.974 points, plombé en partie par les bancaires et un Nasdaq à -1,06% , juste en dessous des 13.000 points.

Valeurs en hausse

On retrouve la parapétrolière Vallourec en tête des hausses du SBF 120, même si le Brent est stable alors que le porte-container qui bloquait le canal de Suez a été remis à flot permettant la reprise du trafic

Amundi, la biotech Valneva et la pharma Ipsen arrivent ensuite...

Sur le CAC 40, c'est Kering qui enregistre la meilleure progression, mettant fin à une série de six séances de repli consécutives, devant Air Liquide, Total et Publicis Groupe

Alstom était sur de bons rails (+1,15%) après l'annonce d'un contrat pour fournir 152 trains haute capacité à Renfe, l'opérateur des chemins de fer espagnols pour un montant de plus de 1,4 milliard d'euros

Sans surprise, PSB Industries a bondi de plus de 59% à sa reprise de cotation. Le titre du spécialiste de l'emballage en cosmétique-parfumerie s'alignant presque sur la valeur de 30 euros de l'OPA simplifiée suivi d'un retrait de la cote initiée par les actionnaires majoritaires.

Valeurs en baisse

Le spécialiste de l'hydrogène McPhy Energie recule le plus nettement sur le SBF 120 suivi par Albioma et JCDecaux

Et puis les bancaires ont souffert aujourd'hui à l'image de Société Générale, BNP Paribas, ou encore Crédit Agricole, dans le sillage des avertissements sur leurs résultats lancés par Nomura et Credit Suisse. En cause, l'exposition de ces deux banques à un défaut sur ses appels de marge du fonds spéculatif américain qui ne serait autre qu'Archegos Capital Management, selon des rumeurs de presse. Archegos est à l'origine de la vente d'importants blocs d'actions qui a fait chuter certaines valeurs américaines vendredi.

