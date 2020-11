Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Dax allemand va passer de 30 à 40 valeurs Reuters • 24/11/2020 à 08:39









LE DAX ALLEMAND VA PASSER DE 30 À 40 VALEURS FRANCFORT (Reuters) - Le Dax va passer de 30 à 40 valeurs avec des conditions d'intégration plus strictes, a annoncé mardi l'opérateur boursier allemand Deutsche Börse. L'indice phare de la Bourse de Francfort connaîtra ainsi sa plus importante transformation depuis sa création en 1988 et s'alignera sur le CAC 40 parisien, qui comprend lui aussi 40 valeurs. La transformation, qui s'opérera au premier trimestre 2021, fait suite à l'effondrement du spécialiste des services de paiement Wirecard, exclu de l'indice en août dernier après un scandale comptable. Une entreprise devra désormais démontrer sa rentabilité afin de pouvoir intégrer le DAX. L'indice des valeurs moyennes MDAX passera pour sa part de 60 à 50 valeurs. Présentée en octobre, la réforme proposée par Deutsche Börse a depuis fait l'objet d'une consultation avec les investisseurs. (Tom Sims et Hans Seidenstuecker; version française Patrick Vignal)

