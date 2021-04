Le danois Capital Four ouvre un bureau en Allemagne

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion danoise Capital Four, spécialiste du crédit, vient d' ouvrir un bureau à Francfort. Elle a parallèlement recruté Jan Albers en tant que responsable des relations avec la clientèle en Allemagne et en Autriche.

L' intéressé était précédemment responsable des ventes institutionnelles de Nordea Investment Management en Allemagne. Chez Capital Four, il aura pour mission de servir la clientèle allemande et de renforcer la présence de la société dans la région auprès des institutionnels.

Capital Four est présent auprès des investisseurs allemands depuis longtemps. Elle avait lancé son premier mandat avec un fonds de pension allemand il y a 11 ans et gère plus de 2 milliards d' euros pour le compte des clients locaux.

Basée à Copenhague, Capital Four gère 15 milliards d' euros pour le compte d' une clientèle internationale. Elle agit surtout dans le domaine des obligations à haut rendement, des loans senior, du crédit structuré, du crédit multi-asset et de la dette privée Europe du Nord.

Avec ce bureau allemand, la société danoise accélère son développement international. Elle a dernièrement recruté Jim Wiant pour piloter son développement aux Etats-Unis.