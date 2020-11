Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Danemark n'a pas enregistré de nouvelles contaminations aux coronavirus mutants liés au vison Reuters • 13/11/2020 à 19:19









COPENHAGUE, 13 novembre (Reuters) - Le Danemark n'a pas enregistré de nouvelles contaminations aux coronavirus mutants liés au vison, a déclaré vendredi le ministre de la Santé, Magnus Heunicke. Face au risque de propagation de ces variantes du coronavirus, les autorités danoises ont ordonné la semaine dernière l'abattage de millions de visons et la mise en place de nouvelles mesures de restrictions dans le nord du pays. Cette mutation du coronavirus, qui a infecté 12 personnes en août et septembre, se caractérise par une moindre efficacité des anticorps humains, ce qui menace la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19. (Jacob Gronholt-Pedersen et Tim Barsoe, version française Laura Marchioro)

