Le Danemark investit près de €8 mds dans la défense aérienne

Le Danemark prévoit d'acheter des systèmes de défense aérienne fabriqués en Europe pour un montant de 58 milliards de couronnes danoises (7,76 milliards d'euros), soit le plus important achat d'armes de son histoire, a déclaré vendredi le ministre danois de la Défense.

En février, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a ordonné à l'armée d'acheter des équipements en prévision d'une éventuelle agression russe en Europe.

Le Danemark prévoit d'acquérir huit systèmes, dont la plateforme SAMP/T à longue portée produite par Eurosam, un consortium composé de MBDA France, MBDA Italie et Thales, ainsi que des systèmes à moyenne portée fabriqués par la Norvège, l'Allemagne ou la France.

"Il ne fait aucun doute que la situation en matière de sécurité est remise en question", a déclaré vendredi à la presse le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.

"Nous avons vu comment la Russie a violé l'espace aérien polonais avec plusieurs drones (...) Cela nous rappelle à tous l'importance de renforcer notre puissance de combat", a-t-il ajouté.

Avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, la Pologne a abattu mercredi des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Les systèmes européens peuvent être livrés plus rapidement et à moindre coût que le système de défense antimissile américain Patriot, a déclaré Per Pugholm Olsen, chef de l'organisation danoise d'acquisition et de logistique de la défense, lors d'une conférence de presse.

