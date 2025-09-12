 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 785,57
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Danemark investit près de €8 mds dans la défense aérienne
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 10:50

Le Danemark prévoit d'acheter des systèmes de défense aérienne fabriqués en Europe pour un montant de 58 milliards de couronnes danoises (7,76 milliards d'euros), soit le plus important achat d'armes de son histoire, a déclaré vendredi le ministre danois de la Défense.

En février, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a ordonné à l'armée d'acheter des équipements en prévision d'une éventuelle agression russe en Europe.

Le Danemark prévoit d'acquérir huit systèmes, dont la plateforme SAMP/T à longue portée produite par Eurosam, un consortium composé de MBDA France, MBDA Italie et Thales, ainsi que des systèmes à moyenne portée fabriqués par la Norvège, l'Allemagne ou la France.

"Il ne fait aucun doute que la situation en matière de sécurité est remise en question", a déclaré vendredi à la presse le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.

"Nous avons vu comment la Russie a violé l'espace aérien polonais avec plusieurs drones (...) Cela nous rappelle à tous l'importance de renforcer notre puissance de combat", a-t-il ajouté.

Avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, la Pologne a abattu mercredi des drones présumés russes ayant violé son espace aérien, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Les systèmes européens peuvent être livrés plus rapidement et à moindre coût que le système de défense antimissile américain Patriot, a déclaré Per Pugholm Olsen, chef de l'organisation danoise d'acquisition et de logistique de la défense, lors d'une conférence de presse.

(Rédigé par Stine Jacobsen, version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Défense

Valeurs associées

AIRBUS
192,6000 EUR Euronext Paris -0,72%
BAE SYSTEMS
1 973,500 GBX LSE +1,34%
KONGSBERG GRUPPE
310,400 NOK LSE Intl +0,93%
KONGSBERG GRUPPE
392,200 NOK LSE Intl -1,03%
LEONARDO
50,100 EUR MIL +0,62%
RTX
157,670 USD NYSE +1,72%
THALES
248,0000 EUR Euronext Paris +1,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Capture d'écran vidéo tirée d'un document distribué par le ministère russe de la Défense, le 12 septembre 2025, montrant les forces armées russes participant aux exercices militaires conjoints Zapad-2025 des forces armées russes et bélarusses dans un lieu non divulgué ( Ministère russe de la Défense / Handout )
    Russie et Bélarus organisent des exercices militaires sous l'oeil inquiet de l'Occident
    information fournie par AFP 12.09.2025 12:16 

    La Russie et le Bélarus, son allié fidèle, ont entamé vendredi des exercices militaires conjoints qui suscitent l'inquiétude des pays de l'Otan, quelques jours après l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais. Ces manoeuvres se déroulent ... Lire la suite

  • Avec l'accord UE/USA, les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe ?
    Avec l'accord UE/USA, les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe ?
    information fournie par AFP Video 12.09.2025 12:09 

    Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici ... Lire la suite

  • Brésil: Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État
    Brésil: Bolsonaro condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État
    information fournie par AFP Video 12.09.2025 12:03 

    L'ancien chef de l'Etat brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro a été condamné jeudi à 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat à l'issue d'un procès historique, malgré les intenses pressions du président américain Donald Trump en sa faveur.

  • Azeddine Habz célèbre sa victoire en finale du 1500m hommes à Rome
    Athlétisme: Habz, chef de file des Bleus aux Mondiaux
    information fournie par Reuters 12.09.2025 12:03 

    par Vincent Daheron Azeddine Habz, fort de sa meilleure performance mondiale de l'année sur 1.500 m, est certainement la meilleure chance de médaille française aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo qui s'ouvrent dans la nuit de vendredi à samedi. Le demi-fondeur de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank