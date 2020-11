Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Danemark dénombre 214 contaminations aux coronavirus mutants liés au vison-agence Reuters • 06/11/2020 à 10:42









COPENHAGUE, 6 novembre (Reuters) - L'agence danoise des maladies infectieuses a dit vendredi avoir décelé des variantes du coronavirus imputées au vison sur 214 personnes, selon des chiffres publiés sur son site internet. Une souche de ces coronavirus mutants a été détectée sur 12 personnes et dans cinq élevages de visons, est-il précisé. L'hypothèse d'une mutation du coronavirus au Danemark a conduit les autorités britanniques à retirer le pays de la liste des destinations sûres. Toute personne arrivant sur le territoire du Royaume-Uni devra s'isoler pendant 14 jours, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le secrétaire au Transport Grant Shapps. Au Danemark, le risque de propagation de ces variantes du coronavirus a conduit les autorités à ordonner l'abattage de tout le cheptel local de visons et à imposer des nouvelles mesures de restrictions dans le nord du pays. (Nikolaj Skydsgaard et Jacob Gronholt-Pedersen; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

