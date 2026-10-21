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Le cuivre se maintient malgré des primes européennes record
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 06:36

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Le cuivre est resté globalement stable mercredi, même si les primes record proposées pour les livraisons européennes de l'année prochaine ont mis en évidence les pénuries d'approvisionnement en dehors du marché américain.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a progressé de 0,14% à 14 440 dollars la tonne métrique, tandis que le contrat de cuivre de novembre le plus négocié sur la Bourse à terme de Shanghai SCFcv1 a gagné 0,58% à 109 820 yuans la tonne, à 03h30 GMT.

Les acheteurs européens de cuivre sont confrontés à des primes record pour 2027, alors que les inquiétudes s'intensifient concernant le resserrement de l'offre en dehors des États-Unis.

La société chilienne Codelco a proposé un prix de 350 dollars la tonne métrique pour les livraisons de l'année prochaine, contre 325 dollars en 2026, a rapporté Reuters mardi. L'allemand Aurubis NAFG.DE a également relevé sa prime d'environ 10%, la portant à un niveau record de 347 dollars, ces annonces coïncidant avec le rassemblement annuel de l'industrie métallurgique, la LME Week, à Londres.

Ces primes, qui s'ajoutent aux prix de référence du LME, interviennent alors que l'incertitude liée aux droits de douane continue d'attirer le cuivre vers le marché américain. Les expéditions affluent vers les entrepôts américains depuis que Washington a ouvert une enquête sur les importations de cuivre en février 2025, ce qui fait que les installations du COMEX détiennent environ 70% des stocks mondiaux visibles sur les marchés boursiers.

La prime sur le cuivre de Yangshan , qui reflète l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, est restée globalement stable, malgré la hausse observée sur le marché européen. Elle s'établissait mardi à 138 dollars, contre 137 dollars la veille.

Par ailleurs, la production chinoise de cuivre raffiné a augmenté de 1,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,26 million de tonnes en septembre, tandis que la production de janvier à septembre a progressé de 3,3% pour s'établir à 11,28 millions de tonnes, selon des données officielles publiées mercredi.

Par ailleurs, 94 des 100 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux inchangés en octobre, mais tous prévoient une hausse en décembre, contre moins de la moitié lors du sondage précédent.

Le dollar américain =USD a continué de s'affaiblir, ce qui soutient les matières premières libellées en dollars en les rendant plus abordables pour les acheteurs utilisant d'autres devises.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium CMAL3 a progressé de 0,43%, le zinc de 0,08%, le plomb  de 0,03%, le nickel CMNI3 de 1,77% et l'étain de 0,47%.

Sur la SHFE, l'aluminium a gagné 0,09%, le zinc a progressé de 0,16%, le plomb SPBcv1 est resté inchangé, le nickel a bondi de 2,56% et l'étain a progressé de 1,99%.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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CUIVRE (COPPER GRADE)
14 540,00 USD LME +0,30%
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