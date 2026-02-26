Le cuivre reste stable après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines

Le cuivre est resté stable jeudi après avoir touché un plus haut de deux semaines lors de la session précédente , le manque de nouveaux catalyseurs et les inquiétudes concernant l'augmentation des stocksont maintenu le métal rouge dans une fourchette basse.

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a clôturé la journée en augmentant de 0,14% à 102 260 yuans (14 954,45 dollars) la tonne métrique.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a quant à lui baissé de 0,15% à 13 302 dollars la tonne à 0715 GMT.

Les gains post-Nouvelle année lunaire ont envoyé le métal rouge à un plus haut de deux semaines à la fois sur les bourses de Shanghai et de Londres. Le contrat de Shanghai a atteint son plus haut niveau en deux semaines dans la nuit à 102 830 yuans, tandis que la référence londonienne a atteint un niveau similaire mercredi .

Les négociants ont déclaré que la hausse s'est arrêtée car il n'y a pas de nouveaux catalyseurs pourpousser les prix à la hausse.

L'augmentation des stocks reste également une préoccupation pour l'industrie. Le cuivre stocké dans les entrepôts du LME MCUSTX-TOTAL a augmenté pour atteindre 249 650 tonnes, selon les dernières données de la bourse, le plus haut niveau depuis mars 2025.

Enrevanche, les stocks de cuivre du COMEX HG-STX-COMEX ont baissé mercredi, de 528 tonnes courtes à 601 037 tonnes courtes (545251,59 tonnes), la deuxième baisse en février , la prime de cuivre du CME par rapport à son homologue du LME ayant été largement effacée.

Cependant, les investisseurs restent optimistes à l'égard du cuivre après que la Cour suprême des États-Unis a statué contre les droits de douane réciproques du président Donald Trump, tandis que les attentes en matière de demande ont repris à l' ouverture des marchés chinois après la pause du Nouvel An lunaire .

Parmi les autres métaux de base sur le SHFE, l'aluminium

SAFcv1 a ajouté 0,61%, le plomb SPBcv1 a augmenté de0,30%, l'étain SSNcv1 a bondi de 3,32%, le zinc SZNcv1 a chuté de 0,28% et le nickel SNIcv1 a perdu 0,33%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 a chuté de 0,41%, le zinc CMZN3 a également chuté de 0,41%，le plomb CMPB3 a chuté de 0,20%, le nickel CMNI3 a perdu 0,61% et l'étain CMSN3 a perdu 1,71%.

(1 $ = 6,8381 yuan chinois renminbi)

