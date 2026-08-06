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Le cuivre inscrit de nouveaux records entre risque tarifaire et tensions sur l'offre
information fournie par AOF 06/08/2026 à 20:42
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(Zonebourse.com) - Les contrats à terme américains sur le cuivre ont dépassé 6,70 dollars la livre jeudi, établissant un nouveau record alors que le marché est soutenu par la perspective de droits de douane aux Etats-Unis et par de nouvelles incertitudes concernant l'offre minière mondiale.

Une part importante du mouvement provient de l'écart croissant entre le cuivre coté aux Etats-Unis et la référence londonienne. Les investisseurs attendent toujours une décision concernant l'instauration progressive de droits de douane sur les importations américaines de cuivre raffiné, initialement envisagés entre 15% et 30%. Cette perspective a encouragé les négociants à accélérer leurs expéditions avant une éventuelle entrée en vigueur des taxes. Plus de 200 000 tonnes de cuivre ont ainsi atteint les ports américains en juillet, soit le volume mensuel le plus élevé depuis au moins 2014, renforçant directement la tension sur les contrats cotés aux Etats-Unis.

Alors que cette distorsion tarifaire soutenait déjà les cours, de nouvelles inquiétudes sont apparues du côté de l'offre. La République démocratique du Congo a interdit avec effet immédiat les exportations de concentrés de cuivre et de cobalt, dans le but d'encourager leur transformation sur place et de conserver une part plus importante de la valeur ajoutée minière. L'impact à court terme pourrait rester limité par la possibilité d'accorder des dérogations et par le fait qu'une large part du cuivre congolais est déjà exportée sous une forme raffinée, mais la mesure renforce la perception d'un durcissement des politiques minières dans les grands pays producteurs.

Les préoccupations ont également été accentuées par la suspension des travaux du projet Andes Norte par Codelco, à la mine chilienne d'El Teniente, après l'identification de nouveaux risques sismiques. Une interruption pouvant atteindre deux ans a été évoquée par un représentant syndical, sans être confirmée par le groupe. Même si l'exploitation actuelle n'est pas totalement interrompue, ce retard pourrait compliquer le développement futur de l'un des principaux actifs de Codelco et maintenir la pression sur les perspectives d'offre mondiale.

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