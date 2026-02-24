Le cuivre grimpe grâce au retour de vacances des négociants chinois

Le cuivre a progressé mardi, les opérateurs chinoisrevenant sur le marché après leurs vacances, tandis que la prudence liée à la hausse des stocks et aux incertitudes sur les tarifs douaniers américains a persisté.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,75% pour clôturer la journée à 101 510 yuans (14 728,88 $) la tonne métrique, le premier jour de la réouverture de la bourse après la pause de neuf jours du Nouvel An lunaire en Chine.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a quant à lui gagné 1,67% à 13 084 dollars la tonne à 07h35 GMT.

"Le cuivre fait preuve de résistance malgré le niveau élevé des stocks, les investisseurs restant confiants, mais il faudrait un nouveau catalyseur pour que le cuivre perfore dans chaque direction", a déclaré un trader basé à Shanghai, refusant d 'être nommé car la personne n'est pas autorisée à parler aux médias.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME MCUSTX-TOTAL s'accumulent rapidement depuis la mi-janvier, totalisant 241 825 tonnes, le plus haut niveau depuis mars2025, selon les données de la bourse publiées lundi.

Le cuivre est également confronté à une nouvelle incertitude après que la Cour suprême des États-Unis a statué contre les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump vendredi, le poussant à annoncer des tarifs douaniers temporaires de 15 % sur les importations en provenance de tous les pays.

La décision a laissé en place les prélèvements sectoriels imposés pour des raisons de sécurité nationale, y compris ceux sur l'aluminium, l'acier et les produits en cuivre.

Les métaux sont en hausse car "la décision a réduit les risques immédiats pour les flux commerciaux mondiaux et la demande industrielle", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.

"Toutefois, la hausse pourrait rester limitée, étant donné que certains droits de douane sectoriels restent en place et que l'administration pourrait prendre d'autres mesures commerciales."

Ailleurs sur le marché, le nickela grimpé alors que les autorités indonésiennes ont envisagé de révoquer le permis environnemental de PT QMB New Energy Materials, une coentreprise de nickel et de cobalt dirigée par la société chinoise GEM.

Le contrat de nickel le plus négocié à Shanghai SNIcv1 a augmenté de 1,30 % pour clôturer à 137 950 yuans la tonne, tandis que le nickel de référence de Londres CMNI3 a bondi de 2,27 % pour atteindre 17 675 dollars la tonne.

Parmi les autres métaux de base du SHFE, l'aluminium SAFcv1 a gagné 0,75%, le zinc SZNcv1 a augmenté de 0,74%, l'étain SSNcv1 a grimpé de 0,90% et le plomb SPBcv1 a affiché une perte unique,chutant de 0,18%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,58%, le zinc CMZN3 a gagné 0,91%, le plomb CMPB3 a ajouté 1,64% et l'étain CMSN3 a progressé de 4,57%.

(1 $ = 6,8919 yuans chinois renminbi)

(Mise à jour des prix à la clôture des marchés asiatiques)