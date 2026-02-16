Le cuivre et l'aluminium au LME fléchissent dans un contexte de faibles échanges pendant les vacances en Chine

Barres d'aluminium (Crédits: Adobe Stock)

Le cuivre de Londres a baissé lundi, tandis que l'aluminium s'est affaibli pour la troisième séance consécutive, le commerce de faible volume ayant pesé sur les prix. Le Shanghai Futures Exchange est fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire qui ont commencé le 15 février. Les échanges reprendront le 24 février.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a légèrement baissé de 0,2% à 12 847,0 dollars la tonne à 0752 GMT, après avoir chuté à un plus bas d'une semaine vendredi.

La participation au cours de cette semaine sur les marchés asiatiques devrait être faible car de nombreux pays observent les vacances du Nouvel An lunaire presque simultanément pendant toute la semaine, a déclaré Jigar Trivedi, analyste de recherche senior, IndusInd Securities.

"C'est (d'autant plus) aujourd'hui que les États-Unis sont également en vacances", a déclaré Trivedi, faisant référence aux vacances du Presidents' Day.

Le cuivre du LME pourrait retester un support à 12 578 $ la tonne métrique cette semaine, une rupture en dessous pourrait déclencher une chute dans la fourchette de 11 545 à 12 116 $, a déclaré l'analyste technique de Reuters Wang Tao lundi. TECH/C Les stocks de cuivre sur les trois plus grandes bourses de métaux du monde ont dépassé 1 million de tonnes métriques pour la première fois en plus de vingt ans, en raison de la faiblesse de la demande chinoise et des stocks américains.

Les stocks de cuivre du LME ont augmenté de 7 225 tonnes métriques vendredi. LME-STOCKS L'activité des usines chinoises s'est affaiblie en janvier, la faible demande intérieure ayant entraîné une baisse de la production au début de la nouvelle année, selon une enquête officielle du 31 janvier. Pendant ce temps, l'aluminium CMAL3 a diminué de 0,1% à 3 073,0 $, après avoir chuté à un plus bas d'une semaine vendredi après un rapport selon lequel le président américain Donald Trump envisage de réduire certains droits de douane sur les produits en acier et en aluminium. "Les inquiétudes concernant les droits de douane américains sur les produits en aluminium ont été ignorées jusqu'à présent. Sur le LME, l'aluminium se négocie autour de 3 000 dollars, tant qu'il maintiendra ce support, le métal connaîtra un rebond", a déclaré Trivedi.

Le nickel au LME CMNI3 a perdu 0,2 % à 16 940 $/tonne, se situant juste au-dessus des plus bas enregistrés il y a plus d'une semaine. Les stocks de nickel sur la bourse ont également augmenté de 702 tonnes.

Le zinc CMZN3 a reculé de 0,3% à 3 332,50 dollars et le plomb CMPB3 a perdu 0,1% à 1 956,50 dollars. L'étain CMSN3 a baissé de 2,1% à 45 400 $/tonne.

