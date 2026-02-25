 Aller au contenu principal
Le cuivre continue de gagner du terrain grâce aux paris sur la reconstitution des stocks après les vacances en Chine
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 04:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cuivre a prolongé ses gains mercredi, les traders pariant sur la demande de réapprovisionnement après le retour des participants au marché chinois après les vacances.

Le contrat de cuivre le plus négocié SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a grimpé de 0,82% à 102 440 yuans (14 907,52 $) la tonne métrique à 0310 GMT.

Le contrat de Shanghai a atteint 102 600 yuans plus tôt cette session, le plus haut depuis le 12 février.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,76% à 13 267 dollars la tonne, après avoir touché 13 286 dollars, également le plus haut depuis le 12 février.

Citi a déclaré mardi qu'elle penchait à la hausse sur le cuivre, s'attendant à ce que le prix du métal rouge atteigne 14 000 dollars la tonne au cours des trois prochains mois, citant les attentes d'une demande plus ferme en Chine et l'achat d'actifs financiers.

Alors que la direction des prix reste incertaine, les risques à court terme semblent être orientés vers la hausse, avec des achats prévus sur les creux des investisseurs et le restockage post-LNY en Chine susceptibles de fournir un soutien, ont déclaré les analystes de Citi.

La prime de cuivre Yangshan SMM-CUYP-CN , un indicateur de l'appétit de la Chine pour le cuivre importé, a soutenu les attentes d'une reprise de la demande en Chine avec un bond de 60% à 53 dollars la tonne mardi.

Dans le même temps, l'augmentation des stocks mondiaux est restée au centre des préoccupations des investisseurs. Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME

MCUSTX-TOTAL ont augmenté à 243 175 tonnes, selon les données publiées mardi, le plus élevé depuis mars 2025, ayant bondi de 71% depuis le début de l'année.

L'étain, quant à lui, a mené les gains parmi les métaux de base. L'étain de Shanghai SSNcv1 , le plus actif, a grimpé de 6,27% à 410 940 yuans la tonne, tandis que l'étain de référence à trois mois CMSN3 a bondi de 4,22% à 52 425 dollars la tonne.

L'étain a été soutenu par les risques liés à l'offre, l'Indonésie, un producteur clé pour le métal de soudure, prévoyant d'interdire l' exportation de plusieurs matières premières, y compris l'étain, comme l'a déclaré le ministre de l'énergie du pays au début du mois.

Parmi les autres métaux de base du SHFE, l'aluminium SAFcv1 a augmenté de 0,15%, le plomb SPBcv1 a augmenté de 0,33%, le nickel SNIcv1 a augmenté de 2,41%, et le zinc SZNcv1 a affiché la seule perte, avec un recul de 0,14%.

Ailleurs sur le LME, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 1,02%, le zinc CMZN3 a grimpé de 0,78%, le plomb CMPB3 a ajouté 0,77%, et le nickel CMNI3 a augmenté de 1,15%.

(1 $ = 6,8717 yuans chinois renminbi)

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 011,00 USD LME +1,39%
