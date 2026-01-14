Le cuivre bat un record historique sur fond de spéculation et de doutes sur la demande
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 15:23
Malgré cet engouement boursier, certains analystes mettent en garde contre une éventuelle déconnexion entre les cours et la demande réelle. Des signes de faiblesse apparaissent, notamment du côté des importations chinoises, suggérant que les prix élevés pourraient déjà freiner la consommation industrielle. En Chine, le contrat le plus actif sur le Shanghai Futures Exchange a lui aussi atteint un record à 105 650 yuans la tonne, avant de clôturer à 104 120 yuans (environ 14 932 dollars), en hausse de 0,9%.
