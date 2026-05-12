Le cuivre atteint un nouveau record grâce aux achats des fonds, malgré l'affaiblissement des espoirs de paix avec l'Iran

par Eric Onstad

Les cours du cuivre ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis trois mois, les fonds pariant sur de nouvelles hausses en raison de problèmes d'approvisionnement et de signaux techniques haussiers, ignorant largement les inquiétudes liées à l'absence de progrès dans la résolution du conflit avec l'Iran .

Le contrat de référence sur le cuivre à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 0,6% pour atteindre 14.022 dollars la tonne métrique à 16h00 GMT, son plus haut niveau en plus de trois mois, après avoir clôturé à un niveau record lundi.

Les espoirs d'un accord de paix avec l'Iran se sont évanouis mardi après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu avec l'Iran était “sous perfusion”.

“Les métaux ont marqué une pause pendant la nuit et ont dérivé sous le poids de ces facteurs macroéconomiques,” a déclaré Alastair Munro, stratège senior en métaux de base chez le courtier Marex.

“Mais depuis l'ouverture de Londres, une demande systématique s'est manifestée pour des métaux comme le cuivre, l'aluminium et le zinc,” a-t-il ajouté, faisant référence aux fonds qui utilisent des modèles informatiques.

L'optimisme suscité par le boom de l'IA, qui devrait nécessiter d'importantes quantités de cuivre pour les centres de données, a contribué à compenser les inquiétudes liées à une baisse de la demande due à la prolongation du conflit au Moyen-Orient, a ajouté Munro.

Le cuivre sur le LME a franchi des niveaux techniques clés lors des dernières séances, se rapprochant de son record intrajournalier de 14.527,50 $ atteint le 29 janvier.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur la Bourse à terme de Shanghai a clôturé en hausse de 2,1% à 105.510 yuans (15.528,28 $) la tonne. Les problèmes d'approvisionnement en électricité au Pérou , troisième producteur mondial de cuivre, ont également soutenu le cuivre. Le pays a autorisé la société publique Petroperu PETROBC1.LM à solliciter 2 milliards de dollars de prêts garantis par l'État pour maintenir ses activités. Les anticipations d'une hausse des importations chinoises de cuivre raffiné au deuxième trimestre ont également soutenu les prix. Le zinc sur le LME CMZN3 a gagné 1,5% à 3.532 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis le 29 janvier, et le plomb

CMPB3 a progressé de 0,4% à 1.995 dollars après que Kazzinc a déclaré que ses usines de zinc et de plomb dans l'est du Kazakhstan fonctionnaient à capacité réduite suite à une explosion survenue la semaine dernière.

L'aluminium CMAL3 a perdu 0,3% à 3.568,50 dollars la tonne, le nickel CMNI3 a chuté de 1,6% à 18.955 dollars et l'étain CMSN3 a reculé de 1,9% à 54.665 dollars.

(1 $ = 6,7947 yuans renminbi)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à 16h00 GMT)