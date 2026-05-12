"Cibles à éviter": une note pour Glucksmann fuite, LFI en profite

Raphaël Glucksmann (c), chef du parti Place publique et député europée, lors d'un rassemblement à l'occasion de la Fête du Travail, le 1er mai 2026 à Rouen ( AFP / Lou BENOIST )

Un document listant les "cibles fidèles" ou "à éviter" pour Raphael Glucksmann en vue de 2027 a fuité mardi. Ses rivaux Insoumis ont aussitôt dénoncé la démarche "marketing" du social-démocrate, qui a en retour affirmé être "à l'opposé" de cette note sans "aucune valeur politique".

Révélé par Politico, puis très vite diffusé par extraits sur les réseaux sociaux, ce document estampillé "confidentiel" avait pour objet de classer les "publics cibles" de M. Glucksmann à partir des récents sondages d'intentions de vote pour la présidentielle.

Certaines catégories d'électeurs y sont ainsi présentées comme "fidèles": les "âgés" (50-80 ans), les "aisés" (plus de 3.500 euros mensuels), ou encore les habitants des "moyennes et grandes métropoles".

A l'inverse, les banlieues, les revenus faibles (moins de 1.500 euros par mois) et les jeunes (18-25 ans) sont jugés "plus difficilement mobilisables" et par conséquent "à éviter pour le moment".

Du pain bénit pour LFI, dont plusieurs figures ont rapidement exploité cette fuite embarrassante pour l'un des rivaux potentiels de Jean-Luc Mélenchon.

"Une campagne électorale n'est pas un placement de produit", a ainsi réagi le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, fustigeant les "études marketing" des "génies de la com" travaillant pour M. Glucksmann.

Réponse en début de soirée sur X du patron de Place publique: "Ce document volé dont j'ai immédiatement rejeté les conclusions n'a aucune valeur politique".

Selon l'entourage du leader social-démocrate, cette "proposition de note" avait été préparée par son conseiller Mathieu Lefèvre-Marton, pour une "analyse assez pointue de ce que les sondages disent sur Raphaël Glucksmann".

Ni "document stratégique", ni "estampillé Place publique" (le nom de son parti), cette présentation en comité restreint de "quatre ou cinq personnes" n'aurait dû avoir qu'une "durée de vie éphémère" puisque le chef du parti "a tout de suite demandé d'enlever cette partie sur les cibles à éviter".

"Je suis à l'opposé de ce qui est dit dans cette note", insiste M. Glucksmann dans son message. Dimanche devant les cadres de son parti, il assure même avoir "répété (qu'il) entendait (s')adresser à tous les Français" sans se "résigner à ce que les banlieues populaires soient captées par LFI", ni que les "villes de moins de 100.000 habitants soient abandonnées au RN".

Message que le candidat pressenti entend marteler dans les prochaines semaines, avec la sortie le 28 mai d'un livre "qui développe cette vision" et "qui parle du mépris de classe", suivi d'un meeting le 13 juin censé selon son entourage "démontrer sa capacité de mobilisation".