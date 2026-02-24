Le cuivre atteint son prix le plus élevé depuis plus d'une semaine alors que la Chine revient de vacances

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix en fin de journée dans la région EMEA) par Eric Onstad

Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau en plus d'une semaine mardi, propulsés par un sentiment positif et une demande plus ferme en Chine, premier consommateur de métaux, où les marchés ont rouvert après un jour férié.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 2,2% à 13 155 dollars la tonne métrique à 1525 GMT après avoir atteint son prix le plus élevé depuis le 12 février à 13 196 dollars.

Le cuivre du LME, qui a glissé de 0,7 % lundi, a gagné 22 % au cours des trois derniers mois, mais il est bien en deçà du record de 14 527,50 dollars atteint le 29 janvier.

"L'annonce des droits de douane au cours du week-end est positive pour les marchés des métaux car elle est plus favorable à la Chine", a déclaré Alastair Munro, stratège principal pour les métaux de base chez le courtier Marex. Certains investisseurs pensent que la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump profitera à la Chine, comme le montre la reprise des marchés boursiers chinois. .SS

Munro a noté qu'il y avait des signes que la demande physique en Chine reprenait également, avec la prime de cuivre Yangshan SMM-CUYP-CN , qui reflète la demande de cuivre importé en Chine, qui a bondi de 60% mardi à 53 dollars la tonne.

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a augmenté de 0,8% pour clôturer la journée à 101 510 yuans (14 728,88 $) la tonne, le premier jour de transactions après la pause de neuf jours du Nouvel An lunaire en Chine. Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME

MCUSTX-TOTAL ont encore augmenté de 1 350 tonnes à 243 175, les données ont montré mardi, le niveau le plus élevé depuis Mars 2025, ayant bondi de 71% depuis le début de l'année.

"Ce qui sera crucial, c'est que ces stocks commencent à se dissiper, peut-être pas cette semaine ou la semaine prochaine, mais dans les trois ou quatre semaines à venir", a déclaré M. Munro.

Le nickel au LME CMNI3 a grimpé de 4,1% à 17 995 dollars la tonne, son prix le plus élevé depuis le 12 février, alors que les autorités indonésiennes envisagent de révoquer le permis environnemental de PT QMB New Energy Materials, une coentreprise de nickel et de cobalt dirigée par la société chinoise GEM.

Parmi les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,4% à 3 101 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a gagné 0,9% à 3 383 dollars, le plomb CMPB3 a ajouté 0,5% à 1 960,50 dollars et l'étain CMSN3 a fait un bond de 5,2% à 50 200 dollars après avoir atteint 50 510 dollars, son prix le plus élevé depuis près de deux semaines.

(1 $ = 6,8919 yuans chinois renminbi)