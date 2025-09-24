Le cuivre atteint son plus haut niveau depuis 15 mois en raison d'un cas de force majeure de Freeport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du prix, ajout d'un commentaire d'analyste)

Les prix du cuivre sur le London Metal Exchange ont bondi de plus de 3% pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de 15 mois mercredi après que Freeport-McMoran Inc FCX.N a déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a augmenté de 3,6% à 10 330 dollars la tonne métrique. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis mai 2024, lorsque le métal avait atteint un record historique de 11 104,50 dollars la tonne. Il se négociait à 10 256 dollars à 1457 GMT.

Freeport a déclaré que la production de 2026 de son unité indonésienne pourrait être inférieure de 35 % aux estimations avant le glissement de terrain du 8 septembre, lorsqu'un afflux soudain d'environ 800 000 tonnes de boue a piégé sept travailleurs, dont deux ont depuis été confirmés morts. Freeport a suspendu ses activités à Grasberg après l'incident.

Freeport a déclaré mercredi qu'un redémarrage progressif de Grasberg ne pourrait avoir lieu qu'au cours du premier semestre 2026.

Les volumes perdus l'année prochaine représenteraient un "trou important dans la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Ed Meir, analyste chez Marex, dans une note.