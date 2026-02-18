Le CSL australien se redresse après la signature d'un accord de licence avec Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de CSL CSL.AX augmentent de 1,5 % à 153,78 dollars australiens ** Les actions rebondissent après avoir chuté de 16,9 % la semaine dernière suite à l'annonce d'une chute de 81 % du bénéfice du premier semestre, tandis que le directeur général Paul McKenzie a démissionné ** Le géant australien de la biotechnologie signe un accord de licence avec Eli Lilly LLY.N , lui accordant certains droits de développement et de commercialisation du clazakizumab

** Le clazakizumab est un anticorps destiné à prévenir les maladies cardiaques et les décès chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale terminale

** CSL recevra un paiement initial de 100 millions de dollars

** Les actions de CSL ont baissé de 10,9 % depuis le début de l'année