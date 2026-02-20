 Aller au contenu principal
Le croisiériste Carnival unifie sa double cotation
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carnival CCL.N va unifier ses cotations parallèles à New York et à Londres et s'installer aux Bermudes, a annoncé le croisiériste vendredi.

La société Carnival Plc, cotée au Royaume-Uni, devrait devenir une filiale à part entière et la société mère combinée continuera à être cotée à la Bourse de New York.

La société, qui est actuellement domiciliée dans la République du Panama, opérera sous le nom de "Carnival Corporation Ltd" après avoir déménagé aux Bermudes à la suite de l'unification, a déclaré la société dans un document.

Le mois dernier, Carnival a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la demande soutenue des voyageurs fortunés.

Ses actions ont augmenté d'environ 30 % au cours des 12 derniers mois.

Valeurs associées

CARNIVAL
2 350,000 GBX LSE -1,47%
CARNIVAL
31,995 USD NYSE +1,39%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,75 USD Ice Europ -0,26%
Pétrole WTI
66,36 USD Ice Europ -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

