Le croisiériste Carnival unifie sa double cotation

Carnival CCL.N va unifier ses cotations parallèles à New York et à Londres et s'installer aux Bermudes, a annoncé le croisiériste vendredi.

La société Carnival Plc, cotée au Royaume-Uni, devrait devenir une filiale à part entière et la société mère combinée continuera à être cotée à la Bourse de New York.

La société, qui est actuellement domiciliée dans la République du Panama, opérera sous le nom de "Carnival Corporation Ltd" après avoir déménagé aux Bermudes à la suite de l'unification, a déclaré la société dans un document.

Le mois dernier, Carnival a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la demande soutenue des voyageurs fortunés.

Ses actions ont augmenté d'environ 30 % au cours des 12 derniers mois.