Le crédit privé est confronté à des contraintes de déploiement alors que les levées de fonds atteignent des niveaux records

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par Patturaja Murugaboopathy

Les prêteurs directs du secteur du crédit privé lèvent des sommes record, alors même que l’activité de financement ralentit et que les emprunteurs reviennent vers le marché des prêts syndiqués du système bancaire, ce qui accentue la pression pour investir des capitaux dans un vivier d’opportunités attractives de plus en plus restreint.

Les fonds de prêt direct ont levé 129,15 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente et le total le plus élevé sur neuf mois depuis que Preqin recueille ces données, en 2016.

Le volume estimé des prêts au troisième trimestre a quant à lui reculé de 28 % en glissement annuel, à 49,77 milliards de dollars, selon PitchBook/LCD.

“Le décalage entre la levée de fonds et leur déploiement accentue la pression pour faire fructifier l’argent”, a déclaré Sunaina Sinha Haldea, responsable mondiale du conseil en capitaux privés chez Raymond James.

Elle a précisé que ce décalage reflétait une pénurie conjoncturelle d’opérations à des conditions attractives, aggravée par la concurrence du marché des prêts syndiqués, plutôt qu’une pénurie structurelle d’emprunteurs.

Cette divergence soulève des questions quant à l’intensité avec laquelle les gestionnaires de crédit privé vont se livrer à la concurrence pour déployer leurs capitaux.

Mme Sinha Haldea a indiqué que l’abondance de capitaux et la rareté des opérations pourraient créer une pression pour faire des concessions sur les spreads, l’effet de levier ou la documentation.

Le crédit privé a gagné des parts de marché ces dernières années, les emprunteurs se tournant vers des prêteurs directs pour obtenir des financements souvent plus sûrs et plus flexibles que les prêts distribués via le marché syndiqué.

Cet avantage a pris toute son importance lorsque les marchés publics du financement à effet de levier ont connu une forte volatilité.

En 2022 et 2023, les prêts ayant migré du marché syndiqué vers le crédit direct ont été plus nombreux que ceux ayant suivi le chemin inverse, selon les données de PitchBook/LCD.

Cet équilibre s’est inversé cette année.

Quelque 16,39 milliards de dollars de prêts directs ont été refinancés sur le marché syndiqué au troisième trimestre, contre seulement 2,60 milliards de dollars de prêts syndiqués transférés vers le crédit direct.

Tarek Omar, directeur des investissements chez Royce Stone Capital, a déclaré que les emprunteurs ayant accès aux deux marchés se tourneraient naturellement vers le financement le moins cher une fois les commissions et les coûts de refinancement pris en compte.

“Si les emprunteurs disposant de plus d’alternatives remboursent, ceux qui en ont moins représentent alors une part plus importante des prêts restants”, a déclaré M. Omar.

Cela ne signifie pas nécessairement que les emprunteurs qui restent sur le marché du crédit privé présentent des profils de crédit plus faibles, car les petites entreprises peuvent préférer s'en tenir aux prêteurs directs parce que le financement syndiqué ne répond pas à leurs besoins de financement.

“Le véritable test de discipline consiste à savoir s’ils sont prêts à laisser des fonds inutilisés”, a déclaré Sinha Haldea.